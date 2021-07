La Torre de Hércules acaba de anunciar la puesta en marcha, por primera vez, de visitas a la linterna del faro romano coruñés, el más antiguo del mundo en funcionamiento. Este viernes comenzarán las nuevas visitas que se podrán hacer por primera vez durante el próximo mes al farol de la Torre de Hércules. Este proyecto piloto de visitas a la linterna forma parte de las actividades por la celebración del 12º aniversario de la Torre como Patrimonio Mundial de la UNESCO y se hace en colaboración con la Autoridad Portuaria.

Las visitas a la linterna de la Torre de Hércules serán los viernes, sábados y domingos del mes de julio y 1 de agosto de manera provisional, aunque podrán extenderse en el caso de tener éxito de visitantes, según informan los responsables del faro. Las subidas serán para un máximo de cuatro personas en dos turnos, uno a mediodía, exactamente a las 12.30h, y otro al final de la tarde, a las 19.15h. La primera visita abierta al público será la de este viernes 2 en la sesión de la tarde.

"El objetivo de estas visitas es conocer un rincón más de la Torre de Hércules además de destacar el valor universal excepcional que hizo posible que el faro coruñés entrara en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO", subrayan los promotores de la iniciativa.

SOLICITUDES

Para poder visitar el farol, la única vía de acceso es el ascenso por una escalera de caracol de 5 metros de altura y 0,5 metros de diámetro, por lo que -según los responsables de la Torre de Hércules- las visitas "no son recomendables para personas con caja torácica desarrollada, capacidad física disminuida, limitaciones de movilidad o avanzado estado de gestación, además de otras situaciones semejantes". Los menores tendrán que estar acompañados por un adulto y no podrán acceder si no llegan a una altura de 130 cm.

Las entradas para acceder a la linterna se pondrán cada día a la venta en el Centro de Interpretación y Atención a Visitantes el mismo día de la visita y se adjudicarán por estricto orden de demanda. Cada persona podrá retirar un máximo de dos entradas.

CONVENIO

Estas visitas son fruto de una ampliación del convenio existente entre la Autoridad Portuaria de A Coruña y el Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña. Dicho acuerdo establece las bases para las visitas turísticas de la Torre de Hércules, que ahora se pueden ampliar con esta iniciativa, gracias a la colaboración de la entidad portuaria en su puesta en marcha.