Ileana Delgado, cubana de nacimiento, se graduó en dirección coral en su país y dirigió allí la orquesta y coro de Tropicana. Llegó a A Coruña en 2008, y desde 2011 dirige el grupo de música vocal EntrElas. La formación, integrada solo por mujeres, interpreta a cappella música de diferentes géneros, desde bandas sonoras a canciones tradicionales. Hoy dan un concierto a las 21.30 horas en el castillo de San Antón, dentro de un ciclo en colaboración con la Concejalía de Cultura y los Museos Históricos La asistencia es libre y gratuita, pero, debido a los protocolos del coronavirus, hay que solicitar antes la invitación en grupovocalentrelas@gmail.com.

¿Cómo surgió el concepto de EntrElas?

Quise siempre hacer un grupo vocal que cantara a cappella música moderna, comercial, popular, tradicional. Aunque me gusta la música clásica, y la hago cuando puedo, ya hay bastantes coros y grupos dedicados a ella, y quería hacer que la música popular y comercial también tuviera algún huequito en la música a cappella.

¿Nunca se acompañan con un instrumento?

En este concierto y el anterior, ya que una integrante es violinista de la Sinfónica, toca algunos compases y la introducción de la canción para preparar al público, pero es todo lo que hace. No estamos cerradas a que en algún momento hagamos algo con un instrumento armónico, pero me gustaría más tirar por los de percusión. No nos cerramos, depende lo que surja y la canción que queramos hacer. Pero lo que nos interesa es llevar a las voces la música de nuestro tiempo y que hemos vivido.

¿Cuántas integrantes son?

Yo pensé el grupo como octeto, pero las integrantes no nos dedicamos solo a eso. Todas trabajamos en cosas diferentes y tenemos nuestras circunstancias, por lo que a veces no puedo contar con todas. Si no tengo sopranos, no puedo hacer nada. Si no tengo la contralto grave, no puedo hacer nada, aunque como yo soy contralto grave siempre voy a estar (ríe). Decidí que tenía que tratar de buscar a dos personas más, y que incluso hubiera alguna que pudiera aprender dos voces para poder jugar con eso y que no me faltara alguna. Pero aún así, teniendo diez, en el último concierto estuvimos siete, y otras hemos estado cinco. En este, si todo sale bien, estaremos ocho.

¿Y eso no le complica mucho para hacer las adaptaciones?

Cuando sabemos las personas que no va a estar con tiempo cubrimos, ya digo que hay gente que canta a dos voces.

Tocan una grandísima cantidad de géneros, y en muchos idiomas. Canciones populares gallegas, bandas sonoras, villancicos, música pop... ¿En qué se centrarán hoy?

Este es el tercer concierto del ciclo EntrElas Por Elas. Se trata de un proyecto dirigido a la mujer dentro de la música y la poesía. Hacemos un tema con textos de Rosalía, uno con textos de Xela Arias, a la que se está homenajeando este año en el Día das Letras Galegas, una de Luisa Villalta, a la que ya se homenajeó en otro año. También obras de otros escritores; Álvaro Cunqueiro, Castelao... Hemos montado dos números, uno de canciones populares gallegas y otro de Sés, que no hemos estrenado todavía, con Non son fada nin princesa. Si nos dicen que queremos que participen el homenaje a un autor, cogemos un poema suyo y lo musicamos, o, si alguien tiene alguna composición, nosotras la aprovechamos. Así vamos conformando los programas de cosas específicas. Y cuando no tenemos cosas específicas, pues montamos lo que nos apetece (ríe).

Para usted, como cubana, ¿cómo es aproximarse a la música gallega, y a la música en gallego?

A mí es que me gusta la música (ríe). La que sea. Pienso que cada momento tiene su música. En la vida tenemos momentos de todos los tipos: momentos de tristeza, momentos de relajación, momentos de estar románticos, y cada uno tiene su música. No me gusta decir: “a mí la música tal, ¡no!”. Sencillamente, cuando tengo ganas de bailar o de que haya mucho ritmo, quizás me pongo a bailar un reguetón, fíjate tú, aunque no lo haga en el grupo (ríe). Que no lo hago, no por nada, sino porque no pega. ¡O un rap, yo qué sé! Pero lo que no me gusta que pongamos barreras en el sentido de que nosotros no hacemos esto, o no hacemos lo otro. Nosotras probamos. ¿Que queda bien? Pues perfecto.