Mónica Forteza puede transitar sin problemas por los Jardines de Méndez Núñez en su silla de ruedas... Hasta que llega a la Rosaleda. Las obras de reforma, que terminaron a principios de junio tras varios meses de trabajo, han mantenido un suelo de grava que le hace imposible moverse por el espacio y disfrutarlo. El mes pasado presentó una reclamación al Ayuntamiento para solicitar un cambio, pues considera que la obra viola la legislación de accesibilidad. Fuentes municipales señalan que se solicitará a Patrimonio permiso para cambiarlo por jabre, un tipo de granito machacado que es más accesible pero que mantendría el tipo de suelo actual.

De acuerdo con el Ayuntamiento, el proyecto de reforma, elaborado por el actual Gobierno local, “se tenía que ceñir a la historia del jardín” y este está protegido en el plan general de una manera que no permite, “bajo ningún concepto”, asfaltar como en el resto del parque. Aún así, las mismas fuentes admiten que este suelo hace “difícil” moverse en silla de ruedas, sobre todo sin alguien que empuje, y contemplan salvar el “escollo” con el jabre, una solución “barata, fácil y asequible”, y buscar otras si Patrimonio no acepta la propuesta . “Si podemos hacerlo accesible, lo vamos a hacer” afirman.

Para Forteza, la obra reforma no cumple con lo establecido en la Ley general de derechos de personas con discapacidad, que señala que en los espacios públicos urbanizados “que sean susceptibles de ajustes razonables” para facilitar las condiciones básicas de accesibilidad los cambios se deberán hacer antes del 4 de diciembre de 2017.

Sobre todo, considera que se debería haber aprovechado la reforma para buscar una alternativa a la gravilla: “me choca que tras hacer un cierre de meses me encuentre con el mismo itinerario inaccesible”, no solo para las sillas de ruedas sino “para cualquier persona con movilidad reducida”. Fuentes municipales señalan que, en el caso de los espacios históricos, no siempre es posible garantizar la accesibilidad.

Forteza señala, eso sí, que el Ayuntamiento está “dando pasos en materia de accesibilidad, las obras que está haciendo de reforma de las playas son un paso adelante”, y que atiende a las reclamaciones de asociaciones. Pero pide que también tenga en cuenta las peticiones individuales. “He hecho varias reclamaciones, y no me han contestado ninguna” afirma. Entre sus quejas está el escalón ante la parada de autobús de la Autoridad Portuaria, “que se hizo con la remodelación, en vez de una rampa”; parte del pavimento de la plaza de Tabacos, “que es una trampa, con irregularidades, y la gente con movilidad reducida no puede desplazarse”; y las aceras levantadas por raíces de árboles cerca del Hospital Marítimo de Oza, frente a la facultad de Fisioterapia

Según señala Forteza, la inversión en accesibilidad “ha dejado de estar enfocada a las personas con discapacidad: las rampas, espacios sin escalones, pavimentos accesibles o pasos de cebra que no sean tan resbaladizos son un beneficio para todos”. Y por el bien de todos seguirá peleando.