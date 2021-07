Marta Sango (Torre del Mar, 2000) se dio a conocer en Operación Triunfo en 2018, y, ha publicado dos singles, Por ti y ¿Qué más quieres de mí?. Actuará hoy a las 21.00 horas en el Colón dentro del festival Atlantic Pride, junto con Yogurinha Borova, Nenita Danger y Xenon Spain. El espectáculo ha sido promovido, con la colaboración del Concello, para acompañar la celebración del Orgullo.

¿Qué supone participar en un concierto con este trasfondo?

Estoy súper emocionada, porque además va a ser mi primer bolo cantando canciones que son mías, y hacerlo en festival del Orgullo me hace muchísima ilusión. Mi cumpleaños es el día del Orgullo y siempre lo he vivido de manera reivindicativa. Mi estética y música encajan mucho en él. Yo voy a intentar trasladar toda la fantasía y mi universo interno al escenario, con un cuerpo de baile. Espero que la gente cante con nosotros y que le llegue el mensaje y la fuerza que queremos transmitir.

¿Cuál es este mensaje?

En casi todas mis canciones transmito mensajes de empoderamiento porque me ha pasado algo malo. En mis canciones, que son de tono ochentero, hablo de desamores, de cosas malas, pero desde el punto de la fiesta y al diversión. Es sobre todo el empoderamiento: el seguir adelante y darse cuenta de que hay muchas cosas en la vida que te hacen más fuerte. Es lo que he experimentado en estos últimos años.

¿Cómo conecta este mensaje de empoderamiento con el Orgullo?

El empoderamiento claramente incluye el reivindicar lo que tú eres. Tú eres una persona que puede amar a quien tú quieras, puedes vestirte como quieras, mientras no perjudiques a nadie. Encaja a la perfección por eso, y también por la diversión. Es algo que celebrar, celebrar la diversidad, el amor sin ningún tipo de vendas, sin ningún tipo de límites.

Usted se ha identificado como bisexual. ¿Cree que se está visualizando más el colectivo, que antes se identificaba más a gays y lesbianas pero que el bisexual no era tan conocido y tan respetado?

Total. Yo creo que cada vez vamos a más y mejorando con los años. Es bastante lento, pero esto tiene que ser así, porque venimos de donde venimos. Creo que dentro de unos años se va a acelerar mucho más el proceso de que la gente entienda que te pueden gustar no solamente las mujeres o los hombres. Creo que los jóvenes lo estamos entendiendo y nos estamos nutriendo súper bien. Incluso por las redes sociales, que están dando visibilidad, aunque hay que tenerles mucho respeto y saber hasta qué punto te influencian. Tengo gente cercana, mi familia, mis primos, que son pequeños pero que no tienen miedo a mostrarse como son. No tienen necesidad de salir del armario en ningún momento, porque nacieron fuera de él. ¡Y eso es tan bonito! Porque son personas que tienen nueve años de diferencia conmigo, y cosas que me costaría decir, ellos no tienen que decirlas, porque lo son y se ve. Me parece precioso y es una señal de que estamos mejorando.

Aún así, esta semana en A Coruña hubo una presunta agresión homófoba contra una pareja gay.

Sigue habiendo neonazis, mucha gente mala, y quien es malo es malo sea hombre, mujer, persona o persono. Siempre va a haber gilipollas que te griten bollera, pero creo que se va a minimizar y se va a castigar muchísimo más a la gente que comparta pensamientos homófobos, racistas, machistas. Hoy en día los jóvenes saltamos y nos reivindicamos con muchísima más facilidad.

Tiene muchas influencias de los años 80. ¿Cuáles son sus principales referentes?

Siempre me he nutrido de clásicos del rock y del pop. El pop es mi pasión y mi vida, y me dedico a él. En Por ti me inspiré mucho en las baladas de rock de los 70-80, The Scorpions, Europe, Elton John... También Mecano, Fangoria. Para ¿Qué quieres de mí? quería hacer algo más duro, más cañero. Que fuese desde el principio una bomba y no parase. Me inspiré más en la parte sintética de finales de los 80, para crear una atmósfera más oscura, y también muchísimo en Maniac, me parecía una canción que representaba los 80 de una manera completa. Tiene de todo, elementos orgánicos, sintéticos, coros, solo de guitarra. No hay nada que me guste más que englobar todas estas cosas. En Por ti hay elementos electrónicos, sintetizadores, solo de guitarra.. .

Participó también en un documental sobre el disco Thriller, de Michael Jackson.

He tenido el placer de participar en él y fue mágico para mí. Unos meses antes de que me diesen la noticia ya me había tatuado Michael Jackson, porque soy muy fan. Desde los nueve años escucho a Michael Jackson y descubrí mucho gracias a él. Era una persona tan excelente que me regalaba cosas cada vez que escuchaba su música.

Además de Operación Triunfo ha participado en el programa La mejor canción jamás cantada, en el musical para teatro La llamada, en una serie... ¿Le gusta actuar?

Soy muy teatrera, y aparte de cantar, que me gusta mucho, me gusta también el mundo de la interpretación. Tengo muchas ganas de seguir explorando mi faceta de actriz. Me gusta mucho ser una showgirl, dar espectáculo y sacarle una risa a alguien. Cada vez me siento más segura en el escenario.