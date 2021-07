Jairo Zavala (Madrid, 1973), más conocido por su nombre artístico, Depedro, empezó a darse a conocer en el grupo de rock La Vacazul, con el que grabó cinco discos. Ha actuado en televisión y ha colaborado en escenarios de todo el mundo con gran cantidad de grupos y artistas, entre ellos la banda estadounidense Calexico. En 2008 publicó su primer disco en solitario, y desde entonces han llegado otros seis. El último, publicado en 2019, poco antes de la pandemia, es Érase una vez, un recopilatorio de canciones para público infantil. Ahora, con las restricciones sanitarias más relajadas, está realizando una gira para presentarlo, que recala hoy en A Coruña. Actuará a las 12.30 horas en el teatro Colón.

En este concierto introduce algunos elementos de otras artes, además de la música. ¿Cómo es la estructura del espectáculo?

Desde la gira pasada llevamos a un videoartista que acompaña y amplifica lo que pasa en el escenario, empleando imágenes. Ha sido una odisea poder presentar el disco, pero al final parece que va a pasar y estamos felicísimos de ofrecer un espectáculo que espero que sea del agrado de todo el ámbito familiar: ese que va de 0 a 99 años.

¿La música van a ser solo canciones de Érase una vez?

Es un concierto de Érase una vez y está basado en el disco, a lo mejor se cuela alguna canción.

Sacó este disco en 2019. ¿El coronavirus le supuso algún cambio en la forma de trabajar, o de plantear esta gira?

Mi caso no difiere de cualquier otro: me ha pasado lo mismo que a todo el mundo, no soy especial. Me gusta pensar que se ve el horizonte ya, y he aprendido cosas de lo que ha pasado, o aún sigue pasando. Mi forma de trabajar no ha diferido mucho. No tengo un método, nunca lo he tenido y no sé si conseguiré aprenderlo. Durante todo este año he adelantado trabajo. Hemos empezado a presentar canciones escritas antes de la pandemia, algunas acabadas durante ella pero que llevaba cuatro o cinco años escribiendo. Serán las que compongan el siguiente disco, que saldrá en octubre.

Ya había hecho anteriormente alguna canción para público infantil. ¿Por qué se decidió dedicarles un disco a los niños?

Por un problema personal. Soy padre de familia numerosa, y las referencias que le ponía de música a mis hijos, y que me parecían interesantes, eran muy antiguas: Rosa León, María Elena Walsh. Muchas de las cosas que se hacen hoy en día me parece que están demasiado edulcoradas. Los niños son seres cognitivos igual de potentes que nosotros, y no por ser niños hay que hablarles como si fuesen idiotas. Quería hacer un trabajo que no fuese condescendiente. Esto no quiere decir que sea bueno o malo, eso lo tiene que juzgar el público. Pero por lo menos quería, a nivel musical y de letras, hablarles desde un punto de vista más normal, no como si fueran muñecos. En las presentaciones que hemos hecho hasta ahora el disco ha funcionado muy bien, estoy muy contento con la reacción. Animo a más compañeros para que hagan este género. En otros países es enorme, y aquí hay cosas, pero no estaría de más que cada artista tuviese un disco infantil para que mis hijos no me torturaran con siempre el mismo disco.

¿De qué temas quería hablar?

El disco está plagado de canciones que pululaban en mi ámbito familiar, que había hecho con mis hijos para explicarles la frustración que nos da a la hora de aprender cosas, o al darte cuenta de que tienes limitaciones. También frases que me han dicho y me han hecho reflexionar.

¿Y cómo considera que son los niños como publico?

Iguales o mejores que el público adulto. Son niños pero no tienen mermas. Quizás al revés: tienen menos filtro y se expresan de manera mas libre.

¿En cuanto a estilo musical, melodía, qué opina de la música que se hace para niños?

No sé lo que hace la gente., pero yo a nivel musical he tratado de darle la misma importancia que a los discos normales. Mi música tampoco es que sea muy complicada, pero no la he simplificado ni edulcorado.

¿Cuál fue el papel que tuvo la música en su propia infancia y en sus años de formación?

Yo recuerdo que siempre estuvo ahí. Mis dos abuelos me cantaban, y la música existía de manera muy habitual en casa. Tanto en discos como cantando nosotros. Para mí la música era una parte más de la vida.

¿Cree que es bueno que los niños, además de escuchar música, aprendan a tocar instrumentos desde la primera infancia?

Negativo no es, ¡cómo va a ser negativo sumar! Pero no hay que forzarles a nada.

Usted ha realizado colaboraciones con muchos músicos muy distintos, en varios idiomas, ha tocado por todo el mundo, ¿qué le ha ido quedando como legado de todo eso, qué ha ido incorporado como músico de esta variedad de experiencias?

Incorporad de manera inconsciente, seguramente mucho. Cuando colaboro con alguien lo hago de manera egoísta, aprendo algo. Y enriquezco el diálogo que es la música para mí, puesto que no la concibo de otra manera. El verbo compartir es muy importante, porque nos hace más grandes a la hora de experimentar algo en manos de muchos, no solo en las tuyas. Y la música es un arte intangible, pero uno de los que más conecta emocionalmente. Y para conectar necesitas un emisor y receptor Si estás tú solo, para mí, es muy aburrido. Me emociono al ver cómo otro artista le da un giro inesperado a lo que yo he compuesto, y viceversa. Personalmente, me enriquece mucho, no solo por el placer que me da, sino porque estoy siempre intentando aprender. Es una carretera en la que no quiero llegar al final nunca, quiero seguir aprendiendo.

En parte, esto de aprender sería un proceso técnico. Simplemente tocar mejor. ¿Pero qué más significa aprender?

Lo más importante es aprender el lenguaje conceptual. La técnica es gimnasia, depende de las horas que le eches. Pero aprender maneras de enfocar la música, eso es infinito. Hay una parte incontrolada, pero hay otra parte de trabajo y de escucha, de repetición. Hay muchísimo trabajo. Nadal tiene un talento descomunal, pero si no entrenara más que nadie no sería quién es.

¿Qué hay ya cerrado del próximo disco de octubre?

Ya hemos desgranado tres canciones, [Máquina de piedad, que dará nombre al disco, Noche Oscura y Entre el cielo y el barro] pero queremos reservar lo demás para que sea una sorpresa. La gente está disfrutando los adelantos que hemos hecho, y estoy muy, muy muy feliz del recibimiento.