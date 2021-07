Unas 200 personas se concetraron esta mañana en la plaza de María Pita en señal de protesta por el crimen de Samuel Luiz Muñiz, el joven de 24 años que falleció el sábado en A Coruña tras haber sido agredido brutalmente por una pandilla a las tres de la madrugada cuando salía de fiesta con unas amigas. La Corporación local y empleados municipales participaron en el encuentro institucional, que consistió en un minuto de silencio y un aplauso porterior de otro minuto como muestra de cariño hacia la familia del fallecido. Representantes de las fuerzas políticas condenaron la violencia e hicieron un llamamiento contra el odio.

"Manifestamos nuestro rechazo y condena", resaltó la alcaldesa, Inés Rey. "Tristeza inmensa", destacó el delegado territorial de la Xunta, Gonzalo Trenor. "Que la gente pueda disfrutar como quiera del ocio nocturno, sin ningún miedo", añadió.

Los portavoces del PP y BNG, Rosa Gallego y Francisco Jorquera, recordaron que tienen hijos de 24 años o de menos edad. "No me imagino una muerte tan injustificada y gratuita. Me resulta inconcebible ponerme en la piel de la familia", destacó el edil nacionalista, que reclamó una "investigación a fondo de las circunstancias del crimen". "No quiero ni pensar cómo lo están pasando los padres. Que salgas a la calle a pasarlo bien tras un año encerrado y te maten al hijo es impensable", dijo Gallego. "Estamos conmocionados, condenamos cualquier tipo de agresión en una ciudad tranquila como esta. Pedimos justicia para Samuel".

María García, portavoz de Marea Atlántica, pidió "serenidad y calma sin desligarla de la contundencia" y expresó que "A Coruña dice no a estos altercados".