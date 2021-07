Hasta en los trances más terribles hay, a veces, notas de esperanza. La del brutal crimen que acabó con la vida de Samuel Luiz en la madrugada del pasado sábado la puso, esta semana, el reencuentro que protagonizaron sus amigas con la única persona que intervino para tratar de evitar el fatal desenlace.

Se trata de I., un joven senegalés residente en la ciudad y que, tal y como narró la amiga de Samuel que estaba con él en el momento de la agresión, Lina, agarró a Samuel y lo arrastró lejos de sus atacantes. “La única persona con humanidad allí, una buena persona”, aseguró el grupo de jóvenes. “Él y su amigo le intentaron apartar de donde se estaba produciendo la agresión, pero eran ellos contra una manada”, declararon.

El encuentro, celebrado en la calle Fama, fue grabado por Jefferton Ferreira, amigo personal de los padres de Samuel, y publicado en su canal de Youtube, Jefferton Ferreira España News. El vídeo muestra como los amigos del joven, muy emocionados, abrazan a I., le agradecen su intervención y le ofrecen su ayuda “en lo que necesite”, para después dedicarle un aplauso al que se sumaron, incluso, algunas personas presentes en las terrazas de alrededor.

Los amigos de Samuel han emprendido, ahora, un nuevo cometido, que se suma al de buscar justicia para su amigo, esclarecer las circunstancias de su muerte y evitar que lo sucedido caiga en el olvido: el de tratar que mejoren las condiciones de vida de I. y su situación se regularice, ya que, tal y como aseguraron, el joven senegalés temió en un primer momento acudir a testificar al carecer de papeles. “Pedimos que se le den papeles, a él y a su amigo que estaba allí, son unas personas increíbles y se merece eso y más”, reclamó el grupo.

El encuentro se produjo tras la concentración convocada por el movimiento LGBT gallego, en la que, el pasado lunes, miles de coruñeses se congregaron en María Pita para exigir justicia para Samuel. Ya entonces, sus amigas manifestaron al diario El Mundo, en su relato de los hechos, su deseo de reencontrarse con el joven senegalés: “Un chico negro se metió para ayudar a Samuel y logró separarlos. Gracias a él no siguió pegándole. No le he vuelto a ver y quisiera que sepa que todos los amigos de Samu estamos enormemente agradecidos por su gesto valiente”.