El concejal del grupo popular Roberto Rodríguez no dejó escapar la oportunidad, como es habitual en sus intervenciones en los plenos municipales, de incluir una referencia musical en una de sus preguntas de la última sesión celebrada en el palacio de María Pita. En esta ocasión, el homenaje le tocó a Raffaella Carrà cuando el concejal preguntó por las demandas del cuerpo municipal de policía, para lo que utilizó dos letras de Carrà. “Hace tiempo que mi cuerpo anda loco anda suelto y no lo puedo frenar”, dijo, en referencia a la Policía Local, que espera, según sus palabras, que no termine “explotando” como reza la más popular de las canciones de la cantante italiana.