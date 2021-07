Carmen Barrantes protagoniza junto con Gabino Diego la obra Los mojigatos, en la que interpretan a una pareja que lleva 14 meses sin sexo y pide ayuda al público para solucionar su problema. La presentarán para el público coruñés es hoy a las 20.00 horas en el Colón.

La obra habla de roles de género y su cambio con el tiempo.

La base son dos personas que se quieren mucho pero a las que las nuevas normas sociales tienen completamente despistados. Una mujer absolutamente empoderada y un hombre confundido, que no sabe si es machismo decirle que está guapa, una confusión total. El cambio era necesario e imprescindible desde hace muchos años, pero los papeles se han cambiado y estos están perdidos (ríe). De ahí se saca la comedia.

El caso de llamarla guapa puede ser banal, pero hay otros temas más difíciles, como el maltrato...

Hay un ejemplo en la función, que habla de Instinto Básico. En las películas de los 90 a la mujer le arrancabas la ropa, la tirabas en la cama, la mordías. Y el personaje de Gabino dice “antes parecía que no te interesabas si no hacías esto”. A mi personaje le gusta, pero dice “ya no quiero que me hagas esto”, pero “en el fondo sí que me gusta”, pero “no quiero sentirme dominada”. ¡Una confusión!

¿Cómo es su personaje?

Es una mujer que necesita sexo, y su pareja le dice en un momento “parece que estás enfadada con los hombres”. A veces se plantea al hombre, en vez de como compañero, como un enemigo. Hay muchos hombres absolutamente feministas, no se les puede poner a todos en el otro bando. El texto original nació a raíz del Mee Too y hay un momento en que el “no es no” lo dice el hombre, hay un cambio de roles interesante.

¿Qué significa ahora ser hombre o ser mujer?

No lo sé. Yo me siento muy orgullosa de que mi hija de cinco años tenga colecciones de mujeres pioneras que yo no conocía. Este movimiento generado por las mujeres pero con muchos hombres detrás las ha puesto en primera línea. Me parece maravilloso, era muy necesario, no puede ser que una mujer cobre menos que un hombre. Lo que pasa es que es verdad que existe esto de que a veces parece que las mujeres odiamos a los hombres. Esto se tiene que equilibrar y tiene que haber una equidad, una paridad. Estamos en este camino, y todos juntos en él.

¿Cuál es la clave para comunicarse en la pareja?

¡No tengo ni idea! Hay algo de empatía. La mujer es la que tiene hijos, el que tiene que acompañar es el hombre, hay cosas que no se pueden modificar, pero hay otras muchas que sí. Nos necesitamos los unos a los otros y, sobre todo, hay que respetar, ames a quien ames, del sexo que seas. Hay que respetar el amor por encima de todas las cosas.

¿Cómo es la interacción con el público en esta obra?

Es total. Es una ruptura absoluta de la cuarta pared. Estás todo el rato hablándoles a ellos y es un tercer personaje más. Hay veces que el público habla, y eso para nosotros es oro porque nos enganchamos de allí. La idea es que la pareja ha decidido exponer su problema ante un montón de personas para que les ayuden a solucionarlo.

¿Cómo es hablar de sexo ante el público? ¿Le da algún tipo de vergüenza o reparo?

No, pero se cuenta algún episodio desagradable, de cuando la infancia te marcan cosas que sexualmente son pequeños traumas de mayor, y eso da un poco más de pudor. Pero todos nacemos del acto sexual. Que esté mal visto que se vean un par de tetas en la tele y que luego se vean siete cadáveres con las tripas fuera, me vuelve un poco loca, me parece más violento esto. En la obra se trata con naturalidad el sexo, el pudor hace que la risa sea la válvula de escape.

¿Cómo es la interacción con Gabino Diego?

Lo conozco desde hace nueve años, y además de gran compañero es mi amigo y de las mejores personas que conozco. Tenemos química, y él tiene algo muy difícil de conseguir: sale al escenario y la gente lo quiere sin que abra la boca. En la función se hace como si fuera improvisada, si bien solo se improvisan pequeños fragmentos. Llegar a esa frescura y que parezca que nos lo inventamos todo sobre la marcha es un reto; con él lo estamos consiguiendo y estoy muy feliz de trabajar con él.

¿Es un reto hacer comedia planteando temas complicados?

Aquí se podía haber caído en una mujer que se meta con un hombre, o al revés. “Ay, que eres tonto”. Que es una forma de hacerlo. Pero la vuelta de tuerca es que son dos personas que se quieren y respetan, que no se están encontrando pero que quieren encontrarse y dicen: “vamos a intentar hallar una solución entre todos, por favor público ayudadnos, porque somos dos personas que queremos seguir estando juntas pero no nos encontramos”. Pero en la obra no se humillan.

¿Cuál es la clave para que esas personas se encuentren?

Que se quieren. El amor mueve el mundo, y es misterioso, pero ese misterio es el más bello de la vida.