El joven coruñés René Ponte, afincado en Finlandia, se ha convertido en una celebridad de YouTube en los dos últimos dos años. En su canal René ZZ, con contenido variado pero mucha presencia de la cultura del tatuaje, acumula 588.000 suscriptores.

Tiene un perfil muy ligado a la estética, aparte de tatuarse y hablar de tatuaje. Es diseñador gráfico de profesión, hizo un máster en Barcelona, participó en la firma de ropa DPFM...

Nací con ello. Desde muy pequeño me gustaba mucho dibujar. Con 12 años ya sabía que quería hacer dibujos digitales, y cuando vi la primera persona muy tatuada me gustó demasiado. Estudié diseño gráfico, porque me cansé del dibujo, me gusta más el mundo digital.

¿Cómo pasó a YouTube?

Acabé la carrera de diseño en A Coruña y estuve haciendo prácticas un año en una imprenta de Carral. Luego me mudé a Barcelona, a hacer un máster en Dirección de Arte, y conseguí un trabajo en una empresa alemana de ropa, en un principio llevando redes sociales, pero acabé en el departamento de diseño gráfico. Ahí estuve tres años, un poco confundido. Luego conocí a mi novia y me mudé a Finlandia. Siempre me ha gustado comunicar, y me gustan las redes sociales, pensé en saltar al formato audiovisual.

¿Cómo fue el primer paso?

Al principio me apetecía compartir mi vida en general de español en Finlandia. Noté que a la gente le llamaban la atención los tatuajes, y me animé a dar mi opinión sobre temas del tattoo. Me sentí súper cómodo, llevo muchos años observando y tatuándome. Me di cuenta de que la gente lo apreciaba. Cuando empecé a tatuarme, con 17 años, casi no había información desde el punto de vista del cliente: gente que da su experiencia, cuenta cómo ha sido el dolor, aguantarlo, prepararse para tatuajes, qué proyectos tiene....

¿Cómo es su proyecto de tatuaje?

Cada persona lo interpretará de manera distinta. Para mí lo bonito es que es permanente, hagas lo que hagas queda contigo para siempre. Es un trabajo arduo, inviertes mucho dinero y tiempo, y hay que meterle mucha cabeza. Es un crecimiento espiritual representado de manera estética. Tiene ese toque íntimo pero visualmente interesante, único y potente. Yo lo concibo así, hay gente que se tatúa como quien prueba hacer un piercing o hacer puenting, y también está muy bien.

Muchos de sus vídeos son comentarios irónicos sobre tatuajes.

Es parte de mí. Soy poco histriónico, pero siempre me ha gustado criticar cosas. Si considero que algo está mal hecho y la gente no se da cuenta, me gusta resaltarlo. Con mis amigos y familia tengo un rollo muy irónico, y lo he llevado a los vídeos. Hay gente que se ha hecho tatuajes malísimos: las proporciones, luces y sombras están mal, el color está por fuera Si lo resaltas de manera relajada e irónica, a la gente le gusta.

Habla de también de famosos que se hacen tatuajes malos. ¿A qué se debe esto?

He estado pensando bastante sobre eso, creo que es simplemente el enfoque. Mucha gente se acerca al tatuaje porque lo ve como tendencia. Y es normal, lo raro es que alguien como yo se obsesione con esa expresión artística desde los 12 años. Lo normal es que se conciba como un acto de personas un poco alternativas, que hace alguien que quiere hacer algo distinto. El tatuaje te pega un subidón de dopamina, es como terminar una buena sesión en el gimnasio. Está ese cliché que no soporto de: “Soy adicto a la tinta”. Ahí estás dejando a un lado la expresión artística y te dejas llevar por la subida de dopamina que te da el hecho de tatuarse, pero el resultado es totalmente prescindible. Pero eso gente famosa no se pilla a uno de los mejores tatuadores y espera ocho meses para tener la cita. Dicen, quiero sentir esto, ya, y como tienen dinero y contactos se hacen lo primero que se les ocurra al que se los haga ese día. Para ellos no es algo tan íntimo, es más una experiencia.

Hay bastantes youtubers de su edad, en torno a los treinta. Pero ¿qué edad tienen sus seguidores?

Lo explico con gráficas y experiencia. Las métricas dicen que mi público principal es de 18-30 años. Hay un buen tronco de 14 a 18 y otro de 30 a 40. Pero noto que me sigue mucha gente de mi edad, muchos tatuadores de España que siempre he admirado, algunos de 35, 40 años.

Tiene vídeos en los que habla de consejos de vida y de Jordan Peterson, y un canal secundario de humor, Rene Verga Seca.

(Ríe). Parece que quiero tocar muchos palos, pero en realidad no. Siempre he sido así, y mis amigos son iguales. Pasamos de cuál es el origen del Universo a vamos a hacer press de banca a dedicar la tarde a escribir poemas. Mi canal es una manera de proyectar todas esas versiones que coexisten dentro de mí. Tengo un exceso de tontería dentro, pero también tengo mis momentos de reflexión. Hay chavales que me dicen gracias por tu vídeo de Jordan Peterson, o me he apuntado al gimnasio,. A veces me pongo serio, digo vamos a parar un momento con la tontería, y siempre tengo muy buen feedback.

¿Qué le diría a alguien que empieza en redes sobre cómo protegerse y no exponerse en demasía ante el público?

Es muy difícil de contestar. Agradezco es haber empezado con 27 años, más maduro, aunque creo que los chavales a día de hoy maduran más rápido en redes sociales. A alguien que quiera hacer YouTube o Twitch le diría que tiene que ser honesto consigo mismo. Es lo que triunfa más. El mejor consejo es pensar qué te gusta, te apasiona, te mueve por dentro, empezar a contarlo en de manera organizada, y ver si te sientes bien después. Intenta que sea algo con lo que estés 100% cómodo y lo disfrutes, para tener una exposición agradable, y que puedas controlar.