El mismo juzgado coruñés, el número 13, que el 5 de julio condenó por impago de rentas a Hesperia a abandonar este jueves el hotel de la calle Juan Flórez en el que está alquilado y a abonar casi 385.000 euros ha dado marcha atrás en el proceso y paralizado la orden de desahucio. Grupo Inversor Hesperia remitió hoy un comunicado en el que informa de que la juez ha emitido una diligencia en la que “reconoce que no se puede activar dicho proceso sin tener sentencia firme y sin haber dado opción a recurso” por parte de la operadora del alojamiento, Hotelera del Noroeste, sociedad anónima perteneciente a Hesperia. La cadena avanza también que presentará un recurso contra la orden de desalojo.

El juzgado concedió a la empresa hotelera, demandada por El Pote, propietaria del edificio de Juan Flórez, un plazo de veinte días para interponer recurso de apelación contra la sentencia que lo condena a salir del inmueble en el que está alquilada desde 2000. Pero entre el día 5 en que emitió el fallo y el 14 en el que fijaba la fecha de abandono del edificio no transcurren esos veinte días, por lo que la juez titular ha frenado el proceso.

Hesperia recuerda además que el mismo juzgado aún no ha resuelto una demanda de reequilibrio de rentas que presentó el año pasado en la que solicitaba medidas cautelares después de no haber llegado a un acuerdo con El Pote sobre la renta que debía abonar. La hotelera planteó a la propietaria la renegociación de esa cantidad debido a la incidencia de la pandemia del coronavirus en su actividad, puesto que el hotel estuvo cerrado algún tiempo. Las partes no llegaron a un acuerdo y mientras Hesperia acudió al juzgado con la demanda de reequilibrio, El Pote alegó en el mismo que en abril, mayo, junio, julio y septiembre del año pasado Hotelera Noroeste no abonó las rentas mensuales de arrendamiento, como tampoco las correspondientes desde septiembre de 2020.

La existencia de las dos demandas supone también una contradicción, ya que si el juzgado resuelve aplicar medidas cautelares, la empresa no abonaría la cantidad reclamada por la propietaria del edificio, un importe, 384.717 euros, que sí señala la sentencia con la orden de desahucio y el pago de esa cifra adeudada que ahora la juez ha decidido paralizar.

Grupo Hesperia recuerda que en la “etapa actual” del hotel de Juan Flórez la empresa ha invertido 10 millones de euros en su remodelación integral y añade que desde el mes de junio, cuando reabrió tras el cierre de varios establecimientos en la ciudad por la crisis sanitaria, “presta servicio con normalidad a sus clientes”. “La compañía ha actuado en todo momento para proteger la actividad y la continuidad de los puestos de trabajo asociados al hotel”, añade en el comunicado.