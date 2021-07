Si en la concentración que el pasado lunes reunió a miles de coruñeses en María Pita para mostrar su repulsa ante el brutal crimen que acabó con la vida de Samuel Luiz el sentimiento predominante fue el dolor, en la marcha que ayer partió de A Palloza con destino a la misma plaza, la emoción principal fue la rabia. Una rabia que escenificaron las cerca de 3.000 personas que, según cifra la organización, recorrieron el camino entre ambas plazas convocados por el movimiento LGBT gallego, que clamó ayer el fin de las violencias que sufren diariamente y un compromiso efectivo por erradicar la intolerancia y el odio.

La marcha, convocada por los colectivos Avante LGBT+, Nós Mesmas, Les Coruña, el Comité Anti Sida (Casco), Coruña Antifascista, Abrir Fenda, Amizando y Sete Outeiros fue secundada por coruñeses de todas las edades, pero también por personas que acudieron desde otras latitudes de la comunidad con el objetivo de hacer unánime su reclamo. “Esta es nuestra ciudad, nuestra sociedad y nuestro país. Este es nuestro mundo,el de todas, todos y todes, le pese a quien le pese, y si no nos quieren aquí, los que se tendrán que ir son ellos”, clamaron representantes de las asociaciones convocantes en un manifiesto común en el que expresaron sus principales demandas, entre las que se cuentan la tramitación de leyes más efectivas en la protección del colectivo y en la salvaguarda de sus derechos, así como una educación sexoafectiva de calidad con perspectiva feminista y LGBT y en la que la diversidad y el respeto no sigan siendo asignaturas pendientes.

La escalada de violencia contra el colectivo LGBT vivida en la ciudad en los últimos días, en los que, además de la paliza mortal a Samuel Luiz al grito de “maricón” o la agresión a una pareja en Monte Alto con los mismos insultos, se notificó la aparición de varias pintadas homófobas en distintos lugares de Galicia, como bancos con la bandera LGBT o murales. “Según datos del Observatorio coruñés contra la LGBTfobia, se registraron 17 agresiones en las calles de A Coruña en el último año, a pesar del confinamiento. No es una situación nueva, no son hechos puntuales”, aseguraban los y las portavoces de las plataformas.

Los colectivos demandaron, sobre todo, que no se dude del carácter homófobo que tuvo la agresión a Samuel Luiz y que no se invisibilice la trascendencia que un hecho tan brutal tiene para las personas del colectivo, que sienten amenazada su seguridad e integridad cada vez que ocurren situaciones como estas. “Fue un crimen homofóbico, los que lincharon a Samuel lo tienen más claro que vosotros. Queremos una prensa de calidad que condene estas agresiones sin tergiversar, que no se use el morbo para ganar clics a costa de nuestro dolor”, señalaron integrantes de las agrupaciones convocantes.Entre ellas se encontraba Avante LGBT+, una de las agrupaciones más activas del movimiento en Galicia. “Queremos denunciar a escalada de LGBTfobia que está a acontecer en toda Galicia e en todo o estado español, e amosar que a sociedade galega quere denunciar de xeito unánime a LGBTfobia e dicir que non queremos permitir que se dean pasos atrás na conquista de dereitos”, señaló Xandre Garrido, uno de los representantes de la asociación, muy crítica con la “apropiación institucional” de la lucha: “As institucións non están do lado do colectivo LGBT. A alcaldesa amosou claramente a súa LGBTfobia”, añadió.

“Es totalmente necesario que se reconozca que fue un crimen de odio homófobo, que se visibilice que las agresiones son por homofobia”, demandaron Sofía Pérez y Jorge Féniz, del colectivo Abrir Fenda, que insistieron en la necesidad de dejar de lado la ambigüedad a la hora de referirse al suceso de Samuel Luiz. “No son asesinatos cualquiera, nos matan por ser quien somos. No hay justificación posible por alcohol o drogas”, indicaron.

Hasta allí también se acercaron integrantes del Comité Anti Sida de A Coruña, cuyo Sex Point recibió, esta semana, un ataque sobre la bandera LGBT que colgaba de su fachada. Una agresión de menor calado si se compara con los precedentes violentos, pero que tiene un carácter enormemente simbólico precisamente debido a estos hechos. “Reclamamos que todos, todas y todas podamos vivir sin miedo, que podamos salir a la calle sin miedo”, resumieron Begoña Pérez, Rebeca Caramés y Rubén Alexandre, integrantes de la entidad. Tampoco para ellos cabe la menor duda del porqué del “maricón” proferido durante la paliza mortal. “¿Qué odio hay cuando te llaman negrata o sudaca? ¿Qué odio? Si somos una sociedad abierta”, ironizaron.

El de Ariel Rabino, integrante de Amizando y del Comité Anti Sida, fue uno de los gritos que se escuchó con más firmeza tanto en la marcha como en el micro abierto que sucedió al manifiesto que las entidades leyeron en María Pita. La joven apeló, ante un escenario marcado por el ascenso de los movimientos radicales y que perciben como hostil para el colectivo, a la memoria de la lucha por los derechos cuando todavía la sociedad les daba la espalda de pleno. “Se nos sigue matando y agrediendo. El colectivo todo lo ha conseguido a base de hostias, en las revueltas del Orgullo de Stonewall, con mujeres trans, racializadas y seropositivas a la cabeza”, recordó.

La jornada, al igual que la del lunes, no estuvo exenta de emoción, como la que escenificó Estela Cao, de 10 años, que acudió a la concentración junto a su madre, Loreto Díaz, y un amigo, Aarón de la Fuente. La pequeña no pudo evitar las lágrimas cuando un individuo irrumpió en la concentración profiriendo insultos homófobos. “No hay razón para matar a alguien así”, resumió la niña. “Ni uno más, ni una más. Nos echan la culpa a nosotros, pero la culpa es de quienes niegan que esto esté sucediendo”, añadió su amigo.

