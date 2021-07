El cambio en el Gobierno central efectuado por el presidente, Pedro Sánchez, afecta a varios departamentos con varios proyectos y actuaciones pendientes de ejecución en A Coruña y su entorno que ahora deben ser abordados con los nuevos responsables de esas áreas. El caso más relevante es el del Ministerio de Transportes, ya que es el encargado de las obras públicas. La alcaldesa, Inés Rey, manifestó ayer que Raquel Sánchez “va a trabajar muy bien en ese ministerio” que está “segura de que ese compromiso que tenía el ministro Ábalos se va a mantener con la nueva ministra”.

Pero hay otros asuntos relacionados con la ciudad que esperan para su puesta en marcha y los recién llegados ministros deben tomar decisiones sobre ellos, como ocurre con los de Ciencia, Presidencia y Cultura. En las siguientes líneas se repasan los retos a los que se enfrenta cada uno de ellos en relación con A Coruña.

.Transportes. El hasta ahora titular, José Luis Ábalos, anunció en abril que el enlace por tren del puerto exterior se licitaría de forma inmediata, aunque finalmente tendrá que ser al comienzo del otoño. Lo que sí está despejada es su financiación tras la concesión de 171 millones de los fondos Next Generation no solo para el ramal hasta A Coruña, sino también para el que irá hasta Uxes y para las vías de los muelles. Raquel Sánchez tendrá que expresar ahora su parecer sobre la solución a la deuda de la Autoridad Portuaria, que amenaza con causa el colapso financiero de la institución. A pesar de que el pleno del Concello se pronunció en varias ocasiones a favor de la condonación del préstamo de Puertos del Estado, el ministerio rechaza esa posibilidad y tan solo ha accedido a modificar el calendario de pagos mediante una suavización de los mismos hasta 2035. Ábalos también admitió que se establezca una negociación sobre un nuevo convenio acerca del futuro de los muelles interiores que suponga la anulación de los firmados en 2004 y que implicaban la venta de esos terrenos, pero la sombra de esa operación aún se cierne sobre los de San Diego después de que se haya descartado para la Batería y Calvo Sotelo. Otro proyecto relevante es la ampliación de la avenida de Alfonso Molina, cuyo proyecto constructivo aún se está redactando después de años de trámites interminables. Solo una de las obras incluidas, la pasarela peatonal de Pedralonga, ha sido ya licitada y adjudicada. También está pendiente el proyecto de la ampliación del puente de A Pasaxe, aunque el ministerio ya anunció que no iniciará esta obra hasta que concluya la del cruce de Sol y Mar en la AC-12. Otra vía de comunicación que Transportes debe poner en marcha es el Vial 18, que unirá la tercera ronda con la autopista y cuya tramitación está muy retrasada porque aún se encuentra en la fase ambiental. En cuanto a la cuarta ronda, que comunicará el acceso al puerto exterior con la tercera ronda, todavía se está redactando el proyecto constructivo. La regeneración de la ría de O Burgo ya ha sido adjudicada, pero Xunta y Transportes están enfrentados sobre qué administración debe compensar a los mariscadores durante el tiempo que duren los trabajos.

.Cultura y Deportes. Miquel Iceta tendrá que mejorar la relación de este departamento con A Coruña, deteriorada por el caso Fuenlabrada, ya que la anterior presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, se opuso a una liga de 24 equipos en Segunda División y a inhabilitar al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, por su papel en este asunto, lo que le valió la petición de su dimisión por parte de todo el pleno municipal coruñés. Su participación en las elecciones madrileñas llevó a su puesto al gallego José Manuel Franco, con quien Iceta deberá tratar esta compleja cuestión.

.Ciencia e Investigación. El departamento que ya dirige Diana Morant tiene pendiente en A Coruña la remodelación del Centro Oceanográfico, que en los Presupuestos del Estado de este año tenía una partida de 4 millones que aún no se ha ejecutado. La obra consistirá en la reparación de la fachada, la instalación de un ascensor, la mejora de los accesos, la redistribución de los niveles del edificio y la creación de nuevos espacios para investigación.

.Presidencia y Memoria Democrática. Félix Bolaños deberá continuar la labor iniciada por Carmen Calvo para la recuperación total del Pazo de Meirás y los bienes que se conservan en su interior, así como comenzar una tarea semejante con la Casa Cornide en A Coruña, donde el primer paso ya lo dio la Xunta al comenzar la tramitación de la declaración del inmueble como Bien de Interés Cultural, lo que impedirá su venta a un particular, como pretendía la familia Franco.