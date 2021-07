Del saxo tenor de Jean Toussaint brota una desbordante técnica y una prodigiosa capacidad de improvisación. Art Blakey lo tuvo en sus Jazz Messengers a mediados de los ochenta y a los dos lados del Atlántico ha desarrollado desde entonces una emocionante carrera como líder y como fundamental apoyo de formaciones encabezadas por grandes del género: Horace Silver, Gil Evans, Max Roach, McCoy Tyner. La crítica especializada ha visto en él un continuador de la modernidad del saxo tenor, en su día liderada por músicos como John Coltrane o Sonny Rollins. Toussaint actúa este viernes en el teatro Colón dentro del ciclo Más Que Jazz. Estará acompañado en el escenario por el pianista venezolano Antonio Mazzei, el contrabajista argentino Horacio Fumero y el catalán David Xirgu en la batería.

Ha vivido en Islas Vírgenes, Nueva York y Europa, y viajado por todo el mundo. ¿De qué modo sus viajes y experiencias se reflejan en su música?

Viajar y conocer gente nueva son para mí las mejores formas de experimentar la existencia humana. Me han enseñado que todos somos uno y que el racismo es uno de los mayores crímenes contra la humanidad, algo creado para dividirnos. Con la música, quiero conectar a la gente con el lenguaje universal del sonido y las emociones positivas y llevarla a experimentarse los unos a los otros y, espero, verse así mismos en los otros.

¿Cuándo decidió que se convertiría en saxofonista y por qué no ha dejado de serlo?

Empecé a tocar el saxofón en el instituto cuando mi mejor amigo en aquella época había comenzado también y fui a verlo tocar. Me dejó probar su instrumento y me enamoré del saxo de forma instantánea. Encontré una pasión para toda la vida a la tierna edad de 14 años. Para mí fue muy fácil dedicar mi vida al trabajo de la música y espero continuar así tanto como pueda. Mi amor por la música no ha decrecido y me ha proporcionado mucho en la vida por lo que debo estar agradecido. También disfruto enseñando, que es una de las maneras más efectivas de aprender y hacer duradero el conocimiento de esta hermosa forma de arte que el mundo llama jazz.

¿Qué influencia tiene Coltrane en su música?

El gran maestro John Coltrane influirá en el mundo para siempre, sin duda. De él he absorbido muchísima inspiración, pero diría que del mismo modo me he inspirado en otros maestros del jazz, entre mis favoritos Sonny Rollins, Coleman Hawkins, Wayne Shorter, Joe Henderson, Lester Young, Charlie Parker, Miles Davis, Thelonious Monk... muchos más.

Tras cuatro décadas tocando, ¿cómo diría que el jazz ha cambiado, cómo ha transformado en este tiempo tanto al arte en sí misma, como a los músicos y al público? ¿En qué lugar están la tradición y la renovación?

El jazz siempre ha reflejado el sonido y la sensibilidad de una época y creo que así seguirá haciéndolo porque es una música de autoexpresión. El arte de la improvisación del jazz consiste en prepararse uno mismo para ser un compositor espontáneo. También es importante conocer y comprender la historia y las tradiciones de la música para intentar hacer que progrese. Creo que tanto los músicos como el público seguirán siendo inspirados e influidos por el pasado, el presente y el futuro de la música.

En 2014 hizo un tributo al gran baterista Art Blakey. ¿Qué aprendió de él?

En una palabra: todo, todo sobre la música. Blakey transformó a todo aquel que tuvo la suerte de estar con él en líderes de bandas y compositores. Y lo más importante, nos enseñó a conectar con la audiencia con el suficiente sentimiento y la suficiente inteligencia como para crear un arte supremo que te hace sentir fantástico y que crea una conexión muy positiva con el público.

En el concierto de A Coruña va a tocar con Antonio Mazzei, Horacio Fumero y David Xirgu. ¿Cómo es su relación con ellos y de qué modo se entienden juntos?

El jazz es un lenguaje musical universal que ha sido aceptado a lo largo y ancho del mundo. Fue innovado por los afroamericanos a partir de instrumentos europeos y este es su regalo al mundo. Y porque todos somos estudiantes del mismo lenguaje musical es muy fácil comprenderse y actuar los unos con los otros. Son músicos de mucho talento y siempre es agradable tocar con ellos.

¿Qué emociones quiere usted crear con su arte?

Me gustaría crear un sentimiento de alegría y de optimismo y llevar al público a un auténtico viaje de la imaginación, de su propia imaginación.

¿Qué futuro tendrá el jazz?

Quién sabe. Pero sí sé cómo me gustaría que fuera. Deseo que esta música continúe evolucionando y que sus músicos en todo el planeta se busquen a sí mismos a través de este bello lenguaje. También deseo que el público no deje de apoyar el jazz en los conciertos y los festivales y sienta y se beneficie del deleite de nuestro hermoso arte.