Sarah Jessica Parker va a volver próximamente con el reboot de la serie Sexo en Nueva York, pero este año ya ha protagonizado otro reencuentro esperado: con el café Riazor, situado en esa ciudad, entre Chelsea y Greenwich Village. “It’s been too long” (“Ha pasado demasiado tiempo”, para los que abominen de Shakespeare), puso la actriz en su Instagram recientemente, acompañando la frase con una foto del café, especializado en “Spanish Tapas”. Antes de que lo pregunten, no sabemos si la nueva serie incluirá escenas tórridas en este coruñés, aunque expatriado, escenario... Pero no podíamos desaprovechar la oportunidad de rimar en el titular.