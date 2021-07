El letrado José Ramón Sierra, encargado de la defensa del joven al que se le imputan los delitos de homicidio o asesinato (a decidir durante la instrucción) y además de apropiación indebida al haberse quedado supuestamente con el móvil de la víctima, defiende el levantamiento del secreto de sumario. "Es absolutamente necesario porque si no no podemos defender a los acusados como corresponde, con igualdad de armas", relata Sierra. ¿Cómo vamos a defendernos si no sabemos qué hay contra nosotros", ha resumido el letrado.

La jueza había decidido levantar el secreto a principios de esta semana, pero la Fiscalía recurrió esta decisión y será la Audiencia la que diga si procede o no que las diligencias sigan siendo secretas.

Preguntado por el registro en la vivienda de uno de los sospechosos, Sierra ha dicho que no puede ni confirmar ni desmentir este extremo, toda vez que la investigación sigue bajo secreto, aunque ha añadido: "El registro se practica en casa de uno de nuestros clientes, sería ridículo que, nosotros, con otro cliente, hiciésemos ese tipo de declaración".

Los agentes han detenido a seis personas en relación a la paliza mortal de Samuel Luiz Muñiz, un joven de 24 años, vecino de Meicende, que la madrugada del 3 de julio salía de fiesta con una amiga. A todos ellos se les imputa un delito de homicidio o asesinato y, al mayor de edad defendido por Sierra, también apropiación indebida del móvil de la víctima.

Tres de los detenidos, todos ellos veinteañeros y vecinos de A Coruña, pasan hoy a disposición de la titular del Juzgado de Instrucción número 8, para ver si siguen en prisión provisional, comunicada y sin fianza, que decretó su compañera del Instrucción número 1, el pasado viernes, tras tomarles declaración, en sus funciones de Juzgado de guardia. El primero de los detenidos ha comparecido ya ante la jueza, los siguientes lo harán en los próximos minutos, ya que sus citas están fijadas para las 11.00 horas y las 11.30 horas.

La otra detenida mayor de edad quedó libre, aunque con obligación de comparecer ante el juzgado, ya que la Fiscalía no pidió prisión para ella. Los otros dos detenidos son menores de edad e ingresaron en un centro el pasado viernes.