La compra del 75% de los muelles de Batería y Calvo Sotelo por parte del Concello por casi 20 millones de euros, una propuesta que el Gobierno local expuso esta semana tras rechazar dos meses antes una iniciativa muy parecida de la Xunta para la reordenación de los terrenos portuarios, no supone para el Ejecutivo una renuncia a la condonación de la deuda que pesa sobre el Puerto por la construcción de la dársena exterior en punta Langosteira. La oposición municipal ha criticado al Gobierno local al interpretar que el plan para adquirir parte de los muelles urbanos, como también pretende la Xunta, supone una renuncia a la liberación de la deuda, vía que Puertos del Estado asegura que es imposible de asumir. La alcaldesa niega la vinculación entre la propuesta municipal y el endeudamiento.

“Este gobierno mantiene la misma postura que se aprobó en mociones del pleno. Seguimos defendiendo la condonación de la deuda. La propuesta económica no tiene nada que ver. La deuda es de unos 300 millones y el importe de la propuesta no llega al 10%. Es una medida que no resuelve esa deuda, pero sí garantiza la titularidad pública de los terrenos. Mientras no se resuelve la deuda entre las administraciones que nos reunimos desde febrero, proponemos esto”, explicó ayer Inés Rey, quien hace dos meses rechazó el plan de la Xunta, comprar el 51% de la propiedad de Batería y Calvo Sotelo, con la respuesta de que “el puerto no se vende”.

La regidora matiza que “la diferencia fundamental” entre la propuesta del Ayuntamiento y la de la Xunta radica en la administración que ha de determinar cómo se diseña la fachada marítima. “El futuro del puerto, de la ciudad y del borde litoral se decide en la ciudad. No se va a decidir en San Caetano, ni en la Xunta. Se decide en A Coruña, no en Santiago. Nuestra propuesta garantiza la titularidad pública de los muelles y eso lo tiene que determinar el Concello, no la administración autonómica”, comentó Rey.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, admitió ayer que tanto la propuesta del Concello como la de la Xunta, que invitan a otras administraciones a participar en la compra de los muelles, tienen “la misma filosofía y criterio”, aunque matizó que su organismo tiene que valorarla. “Ya se propuso el mismo formato hace tres meses. Las administraciones compran suelo para garantizar la titularidad pública”, comentó.

El grupo local del PP insta a la alcaldesa a aprovechar el relevo en el Ministerio de Transportes para “sentarse a negociar la condonación de la deuda” del Puerto. “Parece lógico aprovechar el cambio de ministro para intentar que el Gobierno del Estado asuma, al igual que en Valencia, la condonación de la deuda de nuestro Puerto, como se ha aprobado en reiteradas mociones en el pleno”, señala la portavoz, Rosa Gallego.

Comisión Aberta en Defensa do Común censura ambos planes: “Hay una rivalidad Xunta-Concello por utilizar fondos públicos para adquirir algo que ya es público, mientras el Estado, promotor del puerto exterior, sigue cobrando”.

Batería abre 15.000 metros cuadrados al peatón

El muelle de Batería es desde ayer un nuevo espacio peatonal en el centro de la ciudad. Habilita una explanada de 15.000 metros que se suman a los 17.000 del muelle de Trasatlánticos, también de uso para el peatón. Estarán abiertos todos los días de 08.30 a 21.00, con normas de uso con el mismo criterio que las zonas peatonales, por lo que no se podrá acceder con bicis ni patinetes eléctricos. El Puerto prevé urbanizar Batería el próximo año para que en su suelo se puedan organizar actividades recreativas, lúdicas y culturales, antes de la apertura del muelle de Calvo Sotelo.