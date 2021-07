La estación espacial internacional se pudo ver la noche del sábado al domingo a simple vista a su paso por la ciudad de A Coruña. Para verla había que estar muy atento al cielo un poco antes de las once de la noche. El tuitero coruñés Silcerino fue uno de los que puso la alarma para pillar la imagen de la estación pasando por el cielo de la ciudad. Se pudo ver hasta pasadas las once de la noche y, en su cuenta de Twitter, colgó un vídeo del momento. La pudo captar porque las nubes respetaron el paso de la estación. No pasó lo mismo ayer por la mañana, cuando la niebla hizo desaparecer hasta a la Torre de Hércules del perfil de la ciudad.