La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil ha tenido que dejar en suspenso la celebración de sus elecciones a la junta directiva. La presidenta de la entidad, Sonia Vieites, asegura que fue manipulado el censo que ella envió al servicio de Protección Civil —en el que están funcionarios municipales— para que fuese publicado en la página web y se pudiese constituir la Junta Electoral y los interesados en presentarse pudiesen publicitar sus candidaturas. Fuentes municipales indican que las discrepancias con el censo se resolverán estos días, en el servicio de Seguridad Ciudadana, que será el encargado de interpretar el reglamento.

Vieites denuncia que la lista que envió con aproximadamente 58 nombres no fue publicada tal y como ella la había comunicado, sino que al menos dos nombres de colaboradores habituales de la entidad habían sido eliminados y sustituidos por otros de personas que, actualmente, no prestan servicio en la ciudad, que es el requisito que se les exige a los voluntarios para poder entrar en el censo, toda vez que no hay cuotas que pagar, como en una asociación de vecinos, por ejemplo.

Vieites defiende que las altas y las bajas de la agrupación son potestad de la junta directiva, que es la que cursa estos expedientes, por lo que es la única que puede elaborar el censo electoral. “Pusieron en la lista a una persona que lleva dos años sin aparecer por la agrupación y a otra que está de baja”, lamenta Vieites.

La presidenta de la agrupación planteó una propuesta de calendario de elecciones al Concello en la que preveía que los comicios se realizasen a principios de septiembre, aunque ahora, tras poner en suspenso la convocatoria hasta que se resuelvan las discrepancias con el censo, cree que no podrán celebrarse hasta finales de mes o, incluso, en octubre. Fuentes municipales, sin embargo, explican que, una vez resueltas estas dudas, el proceso podrá seguir adelante. Según el Concello, la inclusión de varios nombres en la lista se debe a que hay voluntarios que se encuentran “en excedencia” y que Seguridad Ciudadana decidirá si tienen derecho a voto o no en esas circunstancias.

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil estuvo durante catorce años sin convocar elecciones, hasta que, en 2017, los miembros de la entidad pudieron elegir a su presidenta, la primera desde que se fundó hace ya más de treinta años.

En 2011, dimitió de la presidencia Federico de la Fuente. El PP no consideró prioritario que la agrupación celebrase sus comicios por lo que nombró a una junta gestora, que era la que se encargaba de organizar el trabajo de la entidad. Con la llegada de Marea Atlántica al Concello, hubo elecciones en 2017, de las que salió Vieites como presidenta.

Durante la pandemia, la junta directiva puso en marcha varias denuncias contra el Concello, al entender que el Gobierno local no le permitía ejercer su labor, al decidir qué es lo que podían hacer los voluntarios y qué no. Vieites puso en conocimiento de las autoridades también que el Ayuntamiento no permitió ejercer como voluntarios de Protección Civil a los miembros que, en ese momento, estaban trabajando como sanitarios, al entender que eran personas potencialmente contagiadoras. En la agrupación hay también descontento con el acto de reconocimiento que el Concello realizará el viernes a los voluntarios que prestaron servicio durante la pandemia, ya que no están todos invitados. El argumento municipal es que homenajearán solo a los que tuvieron una actividad continua y no puntual, según relata Vieites.