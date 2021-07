Un total de 800 personas tendrán su sitio reservado en la plaza de María Pita para ver las actuaciones de Andrés Suárez, Miguel Ríos, Miriam Rodríguez y Sidecars, entre muchos otros que conforman una programación que arranca el 31 de julio y finaliza el 22 de agosto. Los interesados pueden descargar las entradas a través de la página web del Concello con una semana de antelación. Automáticamente se genera un código QR con sus datos personales que tendrán que mostrar en los accesos al recinto ubicado frente al Ayuntamiento, delimitado por vallas, según explican fuentes municipales.

Agentes de la Policía Local, voluntarios, técnicos municipales y miembros de Protección Civil tratarán de mantener el orden durante las actuaciones y también evitar que se formen aglomeraciones, ya que los accesos a la plaza permanecerán abiertos y los locales de hostelería seguirán recibiendo a clientes tanto en interior como en exterior, en terrazas que rodean María Pita.

En el suelo se colocarán adhesivos para informar de la distancia que hay que mantener en todo momento y también se controlará que las terrazas no se extienda más allá del espacio que les corresponde. Lo mismo ocurrirá en el Campo da Leña, donde también habrá un escenario durante el mes de agosto.

El público deberá presentarse en el recinto 15 minutos antes de cada concierto. En caso de no aparecer, esas sillas libres podrán ser ocupadas por otros espectadores que se encuentren en María Pita y deseen tomar asiento. Las sillas estarán separadas por metro y medio, aunque el Concello está analizando si se pueden juntar por unidades familiares, sobre todo en los espectáculos infantiles. La mascarilla será obligatoria a pesar de que sean actuaciones al aire libre. Además, para que no haya problemas de acceso, se habilitará más de una entrada. El mismo proceso se repetirá en el parque Europa y Santa Margarita, aunque por las características de estos recintos, el control de acceso, apuntan fuentes municipales, es más sencillo. Para Cascarillarte, Manicómicos, Habaneras, Festival Folclórico y la romería de Santa Margarita no será necesario retirar entrada.