En la fachada posterior de la Jefatura Superior de Galicia de la Policía Nacional hay colocados varios letreros que advierten de que las bicicletas y patinetes tienen vetado el paso. Hasta ahí todo es normal, pero el problema surge cuando se observa que estos avisos, que tienen dibujada una señal de dirección prohibida, se encuentran distribuidos a lo largo de toda la pared del inmueble, de tal modo que parece que alertan de que estos vehículos no tienen permitido atravesar la pared. Este hecho ha llamado la atención. Parece como si realmente hubieran querido colocar señales de prohibido aparcar, pero no. Por el momento las bicis y patinetes no pueden atravesar paredes.