El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha dejado 40.000 euros en el barrio coruñés de Monelos, en dos cupones premiados con 20.000 euros cada uno en el sorteo realizado este sábado 24 de julio. El vendedor de la ONCE Luis Lorenzo Lago es quien ha repartido suerte desde su puesto habitual, en el quiosco ubicado en el número 18 de la Avenida Alcalde Pérez Ardá, según informa la ONCE.

El sorteo Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los diferentes productos de juego de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.