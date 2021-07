La junta de gobierno del Consorcio de Turismo aprobó ayer la resolución del contrato con Vueling de mutuo acuerdo, por lo que la compañía no será penalizada por no prestar el servicio pactado en 2019. El acuerdo se rescinde a pesar del rechazo de Marea Atlántica y PP. A favor votaron PSOE y la Cámara de Comercio, mientras que la Autoridad Portuaria se abstuvo.

El presidente del Consorcio y edil de Turismo, Juan Ignacio Borrego, defendió que “la situación aeronáutica mundial” provocada por la pandemia impide a la aerolínea operar con normalidad desde el aeropuerto de Alvedro, de ahí que hayan aceptado la petición de Vueling de resolver el contrato entre ambos, por el que se aprobaba una aportación municipal de 1,8 millones de euros anuales.

El PP entiende que esta decisión “no responde a ninguna de las causas tasadas por la ley” y señala que “ya nada impide que la aerolínea abandone por completo su presencia en Alvedro”. Marea tampoco está de acuerdo con dejar libre a Vueling sin ningún tipo de penalización. “El Concello ha actuado como un representante de Vueling ante los coruñeses y no como el representante de los coruñeses ante Vueling”, lamenta el concejal Alberto Lema.

Otra cuestión que preocupa a la oposición es la pérdida del vuelo a Londres, que desapareció de la parrilla de Alvedro el año pasado por la pandemia y nunca se pudo recuperar. Vueling sí ha retomado este enlace desde Santiago, con el aeropuerto de Gatwick como destino. “La pérdida de conexión con Heathrow dejó a A Coruña sin un vuelo muy importante más allá del turismo, también para viajes de negocios”, expone Lema.

Para el Consorcio de Turismo es importante la “actitud” de la compañía, que “continuó a su propio riesgo y ventura con las conexiones aéreas” en Alvedro “en los primeros meses de 2020, sobre los que declinó expresamente facturación o intención alguna de cobrar parte del contrato”. Borrego ha agradecido también la “recuperación paulatina” llevada a cabo en los últimos meses, con conexiones con Barcelona, Sevilla, Valencia e Islas Canarias.

Vueling ha manifestado en varias ocasiones su “interés en seguir colaborando de cara al futuro en distintos frentes en tanto y en cuanto la nueva normalidad lo permita hacer de manera eficaz y segura”.

El secretario justifica el cese de Calatayud

Marea Atlántica y PP denunciaron en la junta de gobierno el cese de la gerenta del Consorcio de Turismo, Lanzada Calatayud, que no se incluyó en el orden del día de ayer. El secretario aprobó la actuación de la presidencia, que no se sometió a votación, basándose en que los estatutos del año 2015 no fueron publicados, por lo que a su entender carecen de validez. Marea opina que es “preocupante” que se haya decidido el despido de Calatayud de forma “unilateral y sin sentido”, mientras que el PP critica que la presidencia del Consorcio “no haya dado razón alguna que justifique dicha destitución”. Los populares también denuncian el “oscurantismo” que rodea al proceso de selección del nuevo gerente. El plazo de presentación de candidaturas ha finalizado, pero no se han dado detalles al respecto. El PP tiene la “sospecha de que se trata de un proceso hecho a medida de alguno de los candidatos”. Fuentes conocedoras del concurso señalan que hay tres aspirantes al cargo y sitúan a Moisés Jorge Naranjo, que ya ocupó el cargo durante diez años, como uno de ellos, aunque no hay confirmación oficial. Marea —que insiste en que el despido de la gerenta a nivel jurídico debería ser nulo— indica que esta convocatoria es “completamente improvisada” y alerta de que “no facilita la concurrencia”. En 2016, Marea se encargó de la renovación de la gerencia del Consorcio con un concurso público al que, recuerdan, se presentaron 35 candidaturas. De ahí resultó seleccionada Lanzada Calatayud. El PP recuerda que tampoco se ha dado información sobre quién compone el tribunal que debe efectuar la selección.