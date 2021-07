El sindicato CIG ha convocado a partir del próximo martes una huelga indefinida entre el personal de la empresa Talentorbis, concesionaria del mantenimiento del ascensor del monte de San Pedro. Señalan como motivación la falta de "seguridad estructural" del elevador y carencias en las medidas de seguridad laboral, pero fuentes de la empresa señalan que en esta materia se "cumple completamente todo" y que la prevención de riesgos está "totalmente cubierta". Talentorbis afirma que está negociando con los trabajadores para "desconvocar la huelga cuanto antes", y señala que va a solicitar a la autoridad laboral cuáles son los servicios mínimos que habría que cumplir en caso de que no haya acuerdo. Hasta que se conozcan, la empresa no sabe si la falta de trabajadores podría obligar a cerrar el servicio o no, si bien la CIG considera que debería clausurarse por motivos de operatividad y seguridad.

El sindicato afirma también que la empresa ha tenido una "actitud represiva" contra los tres trabajadores de mantenimiento, y que les impuso sanciones después de que denunciaran ante la Inspección de Trabajo y el Ayuntamiento las deficiencias que detectaban. Acusa también al Concello de "desinterés" a la hora de corregirlas. Fuentes de la empresa indican que las sanciones están judicializadas y que no suponen el motivo de la huelga.