Desde el pasado fin de semana y hasta que se termine el mes de agosto, la Policía Nacional despliega un dispositivo especial en la ciudad para la prevención de robos en viviendas, ya que, desde hace algo más de dos semanas se han incrementado las denuncias por estos delitos. Los agentes explican que son bandas extranjeras itinerantes, que actúan por toda España y que aprovechan que los vecinos están de vacaciones para irrumpir en sus casas y llevarse, sobre todo, dinero en metálico y joyas.

Este dispositivo, que empezó a funcionar ya el pasado fin de semana, está formado por agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana y por vehículos camuflados de Policía Judicial. Durante esta semana, han sido doce las personas que han acudido a la Policía Nacional a denunciar que los ladrones habían entrado en sus casas durante el fin de semana —muchas veces, las víctimas no se enteran del delito hasta pasados unos días, cuando regresan a su vivienda habitual, por eso la cifra puede aumentar—.

El fin de semana anterior, los agentes tramitaron doce denuncias por robos en casas y otras dos por tentativa de intromisión en la vivienda. Con estos datos, son ya más de 25 los ataques perpetrados por las bandas de ladrones que operan en la ciudad y que, según fuentes policiales, pertenecen a dos grupos organizados y con una manera de operar profesionalizada, en tanto a que realizan los robos de una manera estudiada y rápida, para poder huir sin ser descubiertos.

El secretario provincial en A Coruña de la Confederación Española de Policía (CEP), Borja Varela, denuncia que la Policía Nacional cuenta en la ciudad con aproximadamente la mitad de la plantilla en la calle que hace diez años y que esas cifras no tienen trazas de mejorar en el corto plazo, ya que no se están cubriendo las vacantes que hay en el cuerpo. “El número de patrullas en la calle varía mucho según el día, pero si hace diez años teníamos diez, ahora hay días que tenemos tres o cuatro y, con tan pocos medios, esto no se va a solucionar”, relata Varela.

En la misma línea se manifiesta el Sindicato Profesional de Policía (SPP), que señala que, “cada vez más” se nota en las calles “el problema de la escasez de efectivos”. “Es un problema que se agrava en verano, ya que, aunque se incorporan policías de prácticas, se trata de un paliativo temporal y sin continuidad, y hace falta dedicar tiempo a su formación”, destacan desde el sindicato mayoritario entre los mandos del 091. El Sindicato Unificado de Policías (SUP) también denuncia la escasez de personal para hacer frente a tareas como la prevención en las calles o la investigación de las oleadas de robos y destacan que, si tienen que realizar otras labores, como la custodia de un detenido u otra intervención, no pueden dedicarse a la prevención.

Para los sindicatos policiales es vital que haya agentes patrullando la ciudad durante todos los días de la semana, ya que eso genera un efecto disuasorio y también les ayuda a intervenir en caso de que detecten que hay personas sospechosas de poder irrumpir en viviendas para robar.

“Ahora esperamos a que pase el tiempo para que se pueda desarrollar la investigación y poder detener a los ladrones. Con este déficit de patrullas, se lo estamos poniendo en bandeja a los delincuentes”, comenta Varela.

El SPP destaca que los robos con fuerza en viviendas son “un problema recurrente y estacional, ya que se trata de grupos de delincuentes extranjeros e itinerantes”, que se suma a “la escasez general de personal” y al déficit de personal “en las unidades de Policía Judicial que no pueden hacer un trabajo continuado y estable de prevención”, que es, según los profesionales, “la única manera de prevenir este tipo de delincuencia itinerante y profesional”.

Los agentes destacan la importancia de la colaboración ciudadana en estos casos, ya que puede ayudar a identificar a los presuntos asaltantes. Los policías también hacen hincapié en la importancia de realizar pequeñas acciones para evitar los robos en las viviendas, como pasar siempre la llave al salir de casa o no dejar las ventanas abiertas de par en par facilitando a los ladrones la entrada en el edificio o no abrir el portal a personas desconocidas.

Durante los dos últimos fines de semana se han producido robos en varios puntos de la ciudad, desde Monte Alto a varias calles de El Ensanche o la Sagrada Familia.

El Palacio Municipal incorpora nuevas cámaras de seguridad con inteligencia artificial

Un grupo de trabajadores colocó ayer nuevas cámaras de seguridad en el Palacio Municipal como parte de la renovación de los aparatos de vigilancia en instalaciones municipales. Las nuevas máquinas cuentan con un sistema de análisis inteligente de vídeo que les permite evaluar el tamaño de los objetos y personas que registren, calcular la trayectoria de cuerpos en movimiento, realizar mapas de calor y detectar fuego y humo. El Concello señala que los aparatos, fruto de un contrato que se licitó el pasado mes de diciembre, permitirán reducir falsas alarmas y detectar emergencias de manera más temprana. Además de en la sede municipal, también se colocarán en las oficinas municipales de Servicios Económicos de la calle de la Franja, en la Jefatura de la Policía Local y su garaje, en la estación de autobuses y en los jardines de Méndez Núñez.