El Consorcio de Turismo ahorró durante el año pasado casi un millón y medio de euros. Las consecuencias de la pandemia sanitaria desde marzo de 2020 cambiaron por completo el balance contable del organismo municipal que promueve las actividades para el desarrollo del turismo y los congresos en la ciudad, que pasó de cerrar el ejercicio 2019 con un déficit de 769.000 euros a dejar sin ejecutar casi el 60% de su presupuesto del año siguiente, establecido en 3,61 millones. La suspensión del contrato de promoción de la aerolínea Vueling, con un importe de 1,8 millones anuales, supuso una importante reducción de los gastos que debía realizar el Concello.

No solo la cancelación del contrato de Vueling condicionó en gran medida el presupuesto de gastos de Turismo, también lo hizo la suspensión de parte de las acciones y actividades previstas en las que se contaba con la participación del público. El organismo cerró el año pasado con unos ingresos totales que superaron los 3,6 millones de euros frente a unos gastos que no llegaron a los 2,2 millones, lo que dio como resultado un ahorro final de 1.486.865 euros.

La memoria económica del Consorcio, expuesta en la reunión de su junta de gobierno celebrada a finales de julio, incide en la “situación excepcional” originada por el COVID-19 al no poderse ejecutar el contrato con Vueling. Turismo decidió en septiembre pasado suspender la contratación y pasados ocho meses, en mayo de este año, la compañía aérea solicitó al Consorcio acordar la resolución de su contrato en el aeropuerto de Alvedro porque la pandemia no le permite cumplir las condiciones pactadas en 2019. La aerolínea pidió además que la rescisión no entrañase ningún perjuicio y el Consorcio acordó la semana pasada poner fin a la vinculación sin penalización alguna para la empresa, aunque con la oposición de los grupos municipales del PP y Marea Atlántica.

El apartado de ingresos tuvo una ejecución mucha más alta, del 98,4%, según reflejan las cuentas, si bien tuvo un impacto “relevante” la disminución de visitantes a la Torre de Hércules, lo que provocó una merma en la recaudación respecto a lo inicialmente previsto.

La considerable reducción del capítulo de gastos ha supuesto también un aumento del remanente de tesorería del Consorcio, que a corto plazo dispondrá de una liquidez de 2,67 millones de euros por el presupuesto que no llegó a ejecutar. Aunque hubo actos e inversiones que Turismo pudo ejecutar, otros fueron suspendidos, como el festival gastronómico SAL y la Regata de Grandes Veleros (Tall Ships Race), que tampoco se celebrará este verano.

Las restricciones de la movilidad, los cierres de fronteras internacionales, los requerimientos de cuarentena para pasajeros y los rebrotes sucesivos de coronavirus tuvieron durante el año pasado un efecto muy negativo en el turismo que no solo impidió a Vueling cumplir con los compromisos pactados, sino atraer a visitantes a la ciudad por otros medios.