El abogado, escritor y articulista de LA OPINIÓN, José Manuel Otero Lastres, firmó ayer ejemplares de su última novela, El abrecartas de jade, en la caseta de la librería Arenas de la Feria del Libro. La novela, ganadora de la última edición del premio Fernando Arenas Quintela, que convoca la misma librería, cosechó buenas críticas desde su publicación, aunque, en palabras de su autor, no se trata de una obra tan “suave” como sus predecesoras.

“No sabía qué acogida iba a tener, porque es una historia dura”, asegura Otero Lastres. Con todo, admite, los recelos iniciales se disiparon rápidamente y los buenos comentarios no se hicieron esperar. “La gente me dice que se engancha desde el principio a la historia, que estaba muy redonda y muy bien enlazada. Hubo quien me dijo que cree que es mi mejor novela”, cuenta el escritor, que afrontó la firma, a la que acudieron figuras como el locutor Pepe Domingo Castaño, con ilusión pese a las restricciones sanitarias.