Nací en Ferrol, pero me considero un coruñés más al llevar viviendo más de medio siglo en esta ciudad, a la que ya venía de pequeño con mis padres y en la que estudié en el instituto de Zalaeta, donde hice el bachillerato, tras lo que estudié la carrera de Derecho en Santiago. Lo que más me gustó de A Coruña desde que llegué aquí es el gran ambiente que se vivía a todos los niveles, que no se parecía al de Ferrol, donde seguían viviendo mis padres, ya que mientras estudiaba yo vivía en una pensión en la calle de San Andrés llamada La Churri, cuya propietaria era una señora mayor que siempre me trató muy bien. En esa época conocí a los jugadores del Deportivo Fran y José Ramón, quienes también vivían en una pensión a cargo del Deportivo.

Empecé a jugar al fútbol en el Deportivo Juvenil, donde tuve como entrenadores a Luis Ucha y a Manolete y disputamos la liga nacional, en la que quedamos cuartos. En esos años Manolete me llevó a jugar con la selección gallega juvenil con otros compañeros de mi generación, como Bodelón, Manuel Mosquera y Fernando Portero. Fueron unos años inolvidables, ya que coincidieron con la irrupción del Superdepor a nivel nacional e internacional.

Siempre fui muy deportista y durante toda mi época de estudiante seguí jugando al fútbol en el Victoria, Calasanz y Orzán, mientras que en Santiago lo hice en el Compostela y el Vista Alegre. En esa etapa de mi vida tuve como amigos de pandilla a Pisquelas, Antonio, Fernando y Viqueira, con quienes bajaba a las calles de los vinos, en las que parábamos en el Victoria, La Barra, Siete Puertas y Tres Torres, al igual que muchos jugadores de los equipos juveniles de la ciudad, por lo que siempre había un gran ambiente en ellos.

En La Barra jugábamos a los dados, la baraja y el dominó, mientras que para jugar al billar o al futbolín íbamos a la sala recreativa El Cerebro. Para ver películas íbamos a las salas más conocidas del centro, sobre todo cuando las ponían solo autorizadas para mayores, y para ir de baile solíamos ir a Pirámide, Chaston, Cassely y salas de As Xubias y Santa Cristina.

Tras terminar la carrera me casé con Charo Campelle, coruñesa de Adelaida Muro, con quien tengo dos hijos, Fernando y Asier, este último con diversidad funcional, a pesar de lo cual ha sido campeón y subcampeón de España de gimnasia rítmica adaptada, lo que es un orgullo para toda mi familia. Mis inquietudes sociales me llevaron a ser presidente de la ANPA del colegio María Mariño, así como presidente de la junta de personal de Justicia en A Coruña, ya que soy funcionario judicial.

En mi ámbito laboral hice grandes amigos, como Juanma Amado, Chema y José Manuel Prieto. También participé en la política, ya que me presenté a las primarias del PSOE para optar a la Alcaldía y además participé en los movimientos vecinales en contra de los desahucios y fui presidente del Club del Mar de San Amaro durante dos años.

Quiero tener un recuerdo para mi abuelo, Juan Díaz Blanco, un republicano que después de la Guerra Civil estuvo preso en la cárcel coruñesa y al que le hicieron un juicio militar en el cuartel de Infantería en el que le condenaron a muerte por ser el secretario de finanzas del Partido Comunista de Galicia, aunque finalmente se libró de esta pena y estuvo preso cinco años en Burgos.

En la actualidad me reúno todos los viernes con mis amigos Agustín Elduayen, Fernando Taboada y Agustín Pérez Serén.

Testimonio recogido por Luis Longueira