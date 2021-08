Recuperar pezas esquecidas, pero tamén falar do seu contexto, das mulleres que as crearon e que as conservaron, con ese obxectivo naceu a Quinta San Vitorio e, sobre o escenario do parque Europa, volverán interpretalas hoxe, a partir das 22.00 horas, dentro da programación das festas da cidade. A entrada é gratuíta, pero en cumprimento das restricións sanitarias para evitar contaxios de coronavirus, é preciso reservar a entrada a través da páxina web do Concello (coruna.gal).

É un proxecto que reúne ao gaiteiro Pedro Lamas, á acordeonista Sabela Caamaño e á cantante portuguesa Sofia Adriana Portugal e que rende homenaxe á Quinta San Vitorio, tamén chamada Casa Cortón, que era a casa do matrimonio formado pola mestra Jacinta Landa Vaz e o filósofo Xoán Vicente Viqueira, que está na aldea de San Fiz de Vixoi, no Concello de Bergondo.

Conta Pedro Lamas que, con este proxecto, renden homenaxe a este matrimonio que “comprometido co ensino e coa república”. Tiveron que emigrar a México e alí gravaron nos anos 50 unhas cintas con música que ela lembraba da súa mocidade en Extremadura, da súa familia materna portuguesa, pero tamén das que aprendeu en Bergondo. Fíxoo a modo de recordo musical para os seus fillos, pero que son músicas que agora, volven ser interpretadas diante do público coa finalidade que collan pulo outra vez e duren “outros cen anos máis”, segundo describe Lamas. “O que fixemos foi revisitar a figura desta muller e doutras, moitas veces anónimas, pero que non debemos perder para que non caian no esquecemento. Quixemos revisitar o legado doutras grandes músicas e intérpretes femininas da contorna da Coruña e das que non se fala moito a día de hoxe”, relata Lamas, entre elas, Eugenia Osterberger ou María Muñoz.