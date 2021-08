El sumario del caso de Samuel Luiz incorpora, además de las declaraciones de las amigas de la víctima, que aseguraron que los agresores habían llamado “maricón” al joven antes de agredirle, la de otro de los testigos que compareció en sede judicial y que manifestó ser amigo de los implicados y que conocía de vista al cuarto detenido —al que se le imputa también la apropiación del móvil de la víctima— y a uno de los menores. El joven relató que había oído al primer detenido y novio de la chica que también fue arrestada, cómo se dirigía a Samuel diciéndole: “Me estás grabando, o que me estás grabando, maricón, o algo así”, según relató en sede judicial. Este hombre aseguró que, a pesar de que había bebido, y se encontraba ebrio, recuerda que la novia del primer detenido se interpuso para que Lina, la amiga de Samuel, no pudiese parar la agresión y que le dijo: “Apártate o que no pintas nada aquí”. Aseguró también que Samuel no había hecho nada para que le pegasen y que al detenido “se le veía en la cara que tenía ganas de pegarse”. Este joven es uno de los que participó en la segunda reunión, en la que se celebró en el parque de San Diego y que es donde suelen “terminar las fiestas”. Sobre esta cita dijo que se había comentado el tema “pero sin más”, según consta en su declaración, a preguntas de la Fiscalía, manifestó que suele haber peleas, pero que esta vez “le dieron bien, que se metieron todos” y que otro de los detenidos, el segundo, el que agredió a Samuel haciéndole la llave del mataleón, había oído que el chico había fallecido.