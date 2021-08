Hosteleros de A Coruña consultados por este diario muestran su desconcierto ante la comunicación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el que dice que la medida anunciada por la Xunta de permitir el acceso al interior de los locales de hostelería y de ocio nocturno solo a las personas que acreditasen estar vacunadas o tener una prueba negativa de coronavirus no está en vigor. Desconcierto porque no saben si tienen que seguir solicitando este salvoconducto en las comidas de este mediodía o si es suficiente con la comunicación de la decisión de los magistrados y contra la que, según los autos emitidos, no cabe recurso.

"Supongo que nos podremos amparar en esta publicación si nos llega un control rutinario, pero, por ahora, no sabemos qué tenemos que hacer con las comidas de este mediodía", relata Xabi Barral, de la plataforma Shostelería.