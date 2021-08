El incumplimiento de acuerdos plenarios y la vulneración de leyes como las del suelo y el patrimonio cultural de Galicia justifican para la Comisión Aberta en Defensa do Común la presentación de alegaciones contra la construcción de viviendas en A Maestranza. Han reunido seis —tantas como Marea Atlántica en su propio documento—, apoyadas por hasta 21 entidades, sindicatos y partidos políticos de la ciudad que se oponen al estudio de detalle de la empresa Lipromo sobre la edificación de dos bloques de viviendas en la avenida del Metrosidero, en terrenos que antes eran del Ministerio de Defensa.

La principal alegación de la plataforma cívica tiene que ver con los acuerdos aprobados en plenos de A Coruña y el Congreso de los Diputados. Defensa do Común remite a una moción municipal aprobada de forma unánime en 2016, según la cual se acordaba la devolución al patrimonio público de las parcelas de Defensa en A Maestranza, la celebración de una consulta popular sobre el futuro de los terrenos y la modificación del planeamiento urbanístico en la zona.

Manuel Monge, presidente del colectivo, también aludió a otra iniciativa en el Congreso en 2018 que instaba a la negociación entre el Concello y Defensa por el suelo de ese ámbito con el fin de obtener su reversión gratuita. “Gobernaba el PP y el PSOE defendió aquella moción; ahora gobiernan los socialistas y cambian de postura”, se quejó Monge, que pidió “coherencia”.

Defensa do Común señala además que el estudio de detalle de la constructora “vulnera las normas de aplicación directa de protección arquitectónica, del entorno patrimonial y del paisaje litoral” por la edificación de dos bloques de pisos sobre los vestigios del antiguo sistema defensivo de la Ciudad Vieja, que cuentan con la catalogación de como conjunto histórico-artístico declarado como Bien de Interés Cultural (BIC). Añaden que no procede aprobar el documento de Lipromo “porque no contiene la documentación requerida por el plan de protección de 2015”.

La plataforma avanzó que si no prosperan sus alegaciones, estudiará “recurrir a los tribunales de justiciar para parar” el proyecto inmobiliario en A Maestranza. Defensa do Común pretende iniciar el próximo mes una campaña informativa sobre este plan para concienciar a los vecinos del casco histórico y de la ciudad y convocar una concentración. “Si es necesario, se consultará el tema con los organismos europeos”, advirtió Monge.