Tras más de 30 años de trayectoria en la animación, Teresa Valero ha ido probando sus destrezas poco a poco en el mundo del cómic: primero como guionista y luego como artista. Ahora, en Contrapaso, combina ambas vertientes en una obra ambiciosa y eminentemente suya que trata temas como la libertad de prensa y el drama de los niños robados en la primera etapa del franquismo.

Se formó en Administración de Empresas. ¿Cómo llega al dibujo?

De niña siempre me había fascinado el dibujo en general, y los dibujos animados en particular. Entonces no había muchas escuelas de dibujos animados, hice mi formación en Administración de Empresas, pero por una carambola entré a trabajar como secretaria en un estudio de dibujos animados. Me agarré a la parte artística, fui pasando de un estudio a otro, hasta que hice mi propio estudio. Ya llevo 30 años haciendo dibujos animados como artista. A mí lo que me interesaba era contar historias. En animación es más difícil, porque son proyectos de mucha envergadura económica, y estás contando las historias de otros. Montar tu propia película, como creador absoluto, es muy difícil. El cómic es un medio lleno de posibilidades, tanto para lectores como para creadores, tienes todas las opciones para contar algo. Durante años he querido contar mis historias a través del cómic. Ahora ya llegó el momento en el que estaba lo suficientemente libre de tiempo y fuerte como artista como para coger y enfrentar un proyecto desde la estructura del guion hasta el arte final.

Llegar al cómic desde la animación, ¿le ayudó en la aventura, o la condicionó?

Ambas cosas. Yo en animación hacía preproducción. He hecho mucho mucho storyboard, que es muy parecido al cómic, aunque tiene la narrativa audiovisual que no es exactamente igual. Es verdad que mis cómics son muy cinematográficos por esto, se ve en los tiros de plano y todo eso. Ahora me gustaría ir centrándome cada vez más en experimentar con el lenguaje del cómic en sí mismo, salir de ese lenguaje de narrativa lineal y hacer cosas que solo te permite el cómic.

Parece que acabe de empezar, pero tiene una trayectoria de 30 años.

Sí, pero para el cómic hace falta, además de serenidad de espíritu, unas buenas espaldas de trabajadora, porque lleva mucho trabajo, no se hace en dos tardes. El conocimiento me ha ayudado también. Era el momento ideal, tenía la estabilidad económica de tantos años en animación, con lo que pude permitirme parar y buscar una carrera nueva.

Ha sido guionista unas veces y dibujante otras. Contrapaso es su obra más ambiciosa, porque es eminentemente suya, usted está detrás de todo.

Tenía muchas ganas, si no la hice antes fue por falta de tiempo, y porque me daba mucho miedo enfrentarme a algo importante sin tener tablas en el cómic. En mis primeros guiones para Curiosity o Brujeando, me pasaba que, como yo había hecho mucho guion cinematográfico, los hacía igual y claro, no funciona. El guion de Contrapaso es más sólido, está mucho más sintético, y obedece mucho mejor al lenguaje del cómic por todo ese training anterior que tuve yo. Cuando vienes de la animación, no sabes bien qué estilos tienes, porque siempre trabajas con estilos que te vienen dados por directores de arte. Te das cuenta de que usas muchas referencias tipo de la animación, pero también estoy en ese proceso en el que ves que es fascinante el buscar realmente cómo es mi estilo, también en función de cada proyecto.