“Estoy muy contento de ser útil a la ciudad de nuevo y esperando que el Ayuntamiento me indique cuándo y cómo comenzar”, declaró ayer a LA OPINIÓN Moisés Jorge Naranjo tras ser elegido gerente del Consorcio de Turismo de A Coruña, cargo que ocupará once años después de haberlo abandonado y que asume ahora con “muchísima ilusión”. La elección se produjo en la junta de gobierno del organismo y con el único respaldo de los dos representantes del PSOE y los otros dos de la Cámara de Comercio, ya que la del PP votó en contra y los de Marea Atlántica y la Autoridad Portuaria decidieron no asistir a la reunión.

Naranjo, graduado en Turismo, y máster en Dirección de Planificación Turística, fue el candidato propuesto por el presidente del organismo, el concejal Juan Ignacio Borrego, tras la evaluación de los tres aspirantes que se presentaron por parte de una consultora contratada por el Consorcio, a pesar de que las bases del concurso señalan que debía hacerlo un jurado compuesto por especialistas en turismo. Tras la reunión, Borrego justificó la elección de Naranjo por “su amplia trayectoria en el sector” y manifestó que su llegada al cargo “servirá para darle un impulso estratégico al sector”.

El PP informó de que su representante en el Consorcio, Nazareth Cendán, intentó que Borrego explicase lo que califica de “irregularidades” en la elección de Naranjo, desde la destitución de su antecesora, Lanzada Calatayud, hasta el nombramiento realizado ayer. La portavoz popular, Rosa Gallego detalló que solo se dieron a los candidatos seis días hábiles para presentar la documentación requerida y que no se nombró un órgano asesor para la elección.

“El mismo gerente podía haber salido con un proceso bien hecho, pero es el estilo PSOE de toda la vida” lamentó Gallego, quien destacó que la consultora que evaluó a los candidatos excluyó a uno de ellos “sin darle opción a subsanar los errores, sin un plazo para hacerlo y sin concederle el trámite de audiencia”, e incluso antes de la entrevista personal, por lo que lo tachó al proceso de “chapuza en toda regla”.

El representante de Marea Atlántica en el Consorcio, Alberto Lema, justificó su ausencia de la junta de gobierno por su deseo de “no legitimar el proceso de elección”, que consideró “lleno de irregularidades” por su corta duración, sin periodo de exposición pública ni de subsanación de errores, por lo que definió la votación como un “paripé”. Para Lema, esta decisión “puede suponer un paso atrás en la gestión turística de la ciudad”, ya que dijo que en el pasado mandato municipal se “batieron marcas tanto en pernoctaciones como en número de viajes en Alvedro”.

Despido improcedente

Naranjo iniciará su segunda etapa al frente del Consorcio, que ya dirigió entre 2000 y 2010, hasta que en ese último año llegó a un acuerdo para su despido improcedente tras haberse desestimado la demanda por acoso laboral que presentó contra el entonces concejal de Turismo, el nacionalista Henrique Tello. Tras su marcha, dirigió el órgano turístico de Benidorm durante un año y posteriormente el de Fuerteventura, donde ya había trabajado antes de recalar en A Coruña. El pasado mayo abandonó ese puesto tras diez años de permanencia en la isla.

El nuevo responsable del Consorcio sustituirá a Lanzada Calatayud, quien fue destituida a finales de junio por el Gobierno local con el argumento de la pérdida de confianza. Esta decisión la llevó a presentar una demanda por vulneración de sus derechos por haberse tomado sin el respaldo de la junta de gobierno del Consorcio, aunque el secretario municipal aseguró que su relevo fue legal porque aunque esa exigencia figura en los estatutos del organismo, nunca llegaron a entrar en vigor porque no se publicaron en un boletín oficial.