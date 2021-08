El edificio del cine París, en el número 8 de la calle Real, será un negocio de hostelería. Fuentes próximas a la negociación informan de que el acuerdo se firmó el jueves, un alquiler a largo plazo para que este emblemático inmueble se convierta en un establecimiento hostelero. Pull and Bear abandonó esta ubicación el mes pasado.

La previsión es abrir “en próximos meses”, aunque no se ha concretado una fecha exacta pues la empresa, que es un grupo hostelero de Madrid, que colabora con otra empresa de A Coruña, prevé hacer una pequeña reforma para darle más importancia a la fachada. Se va a mantener la estructura, pues está protegida, pero se potenciará la parte exterior, con una mejor iluminación. Sobre el interior, todavía no se han revelado detalles. El inmueble pertenece a particulares, que son los que han firmado este alquiler.

La primera vez que se inauguró una sala cinematográfica en este edificio de la calle Real fue en 1908, y por aquel entonces el nombre era Salón París. No fue hasta febrero del año 1951 que se rebautizó como cine París, el nombre por el que el edificio sigue siendo conocido. Su última sesión fue en 1999. Poco después se alquiló al grupo Inditex y se remodeló para acoger la tienda Pull and Bear, que utilizaba el bajo y la primera planta para tienda. La empresa de Amancio Ortega anunció en mayo que este establecimiento de la calle Real cerraría por una estrategia de reestructuración y finalmente lo hizo el mes pasado. De la fachada ya desaparecieron los logos de Pull and Bear y las imágenes de modelos con la ropa. Solo queda ahora el letrero de cine París, que ha conseguido sobrevivir durante todos estos años. Su próximo inquilino: un local de hostelería.