El presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, ha anunciado que, en las próximas horas, presentarán un recurso ante el Tribunal de Xustiza de Galicia, para solicitar que "decaigan todas las restricciones" impuestas por la Xunta a su sector, que, a partir de mañana, son más restrictivas que las que tenían la semana pasada, toda vez que la obligación de mostrar el certificado COVID para consumir en el interior carece de aval jurídico.

A partir de mañana, entrarán en vigor las nuevas restricciones, que, en el caso de A Coruña establecen que el interior solo se puede ocupar en un 30% del aforo total y las terrazas deben estar al 50% de su capacidad. El ocio nocturno, al estar el Concello en nivel alto de restricciones, permanece cerrado.

Los hosteleros no están de acuerdo con estas medidas y solicitan que decaigan y se les "permita trabajar", es por ello por lo que abogan por el "modelo Madrid", en el que la hostelería no dejó de funcionar desde la cuarta ola.

El recurso solicita que las restricciones de la Xunta se suspendan de forma "cautelarísima", para no ocasionar más daño al sector y contempla que, en caso de que no se puedan revertir todas las limitaciones, por lo menos se tenga en cuenta su petición de poder abrir las terrazas al 100% de su capacidad. "Nos están estrangulando y señalando, como si fuésemos los culpables de la pandemia", comenta el presidente de los hosteleros coruñeses, que considera que debería haber una solución estatal para el sector y que no fuesen las comunidades autónomas las encargadas de decidir sobre su futuro.

Los hosteleros se quejan de que estas nuevas restricciones llegan en el momento de más trabajo en el sector y también en un punto en el que los contagios están bajando.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictaminó que la obligación de mostrar el certificado COVID a los camareros no estaba en vigor al no haber presentado la Xunta la orden para su ratificación, una vez presentada, los magistrados no la avalaron.