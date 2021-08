La calle San Juan atrae a numerosos clientes por su oferta hostelera, que en los últimos años alcanza mayor popularidad los domingos desde el mediodía hasta la noche por encima de cualquier otro día de la semana. Pero la desproporcionada acumulación de consumidores en el exterior de las calles no es del agrado de todos los vecinos cuando está, además, acompañada de acciones incívicas y despreocupación por la seguridad mientras la población y los hosteleros aún deben cumplir restricciones derivadas de la pandemia. Algunos residentes en la zona han trasladado su malestar a la Policía Local y, ante la repetición de los hechos cada semana, la han volcado en las redes sociales, donde escriben que hay clientes que no solo consumen en la vía pública, fuera de los espacios permitidos donde hay terrazas llenando las aceras y la calzada, sino que también orinan y vomitan.

Alteraciones de orden público, consumo de alcohol fuera de terrazas, incumplimiento de horario y de aforo, increpación a vecinos a los que dificultan el acceso a portales. Son algunos de los comportamientos que denuncian residentes que prefieren no dar su identidad y que, recalcan, se producen en la calle San Juan en la actualidad y desde antes de la pandemia del coronavirus.

Han llamado repetidas veces a la Policía Local, todos los domingos prácticamente, y no conciben que el Concello no actúe frente a esta situación. Sus denuncias son recogidas, pero la calle se llena de gente que, añaden quienes son testigos, no respeta las precauciones sanitarias y no usa mascarilla cuando no cumple la distancia de seguridad. Otro vecino matiza que muchos de quienes van a la calle llegan bebidos de otras zonas u organizan botellón en la calle Fuente Álamo, que califica como “el urinario público de la ciudad”.

Las quejas son recurrentes, no solo por la calle San Juan, también San José, admite la asociación vecinal de Monte Alto y As Atochas. “En el mandato pasado tuvimos una reunión entre representantes del Gobierno local, hosteleros y vecinos para llegar a acuerdos en términos de convivencia, y algo se avanzó, pero el asunto es complicado”, comenta Raquel Olveira, presidente del colectivo. Apunta problemas que dificultan la armonía: “Los hosteleros dicen que una vez fuera del local, ellos no pueden hacer nada, y el Concello dice que no puede tener a la Policía Local allí de forma continuada. En aquella reunión hubo un cierto compromiso por ambas partes de colaborar para evitar ese ambiente”.

Adrián Montes, hostelero de San Juan, comprende las molestias que los negocios de hostelería puedan causar a los vecinos. Admite que su local, El Ama, y otros de la calle cierran cada domingo entre las 22.30 y las 23.00 y limpian el exterior, pero no puede controlar los comportamientos de los consumidores de su establecimiento o de otros que están en la calle. “Ojalá hubiera una solución intermedia”, desea.

“Esto se repite porque no hay efectivos del 092”

“¿Por qué se repite esto cada semana en San Juan? Muy fácil: porque no hay efectivos”. La pregunta y la respuesta son de Manuel Freire, delegado sindical de CSIF y presidente de la Asociación Profesional de Policía Local. Este agente ha estado en el propio ojo del huracán, hace dos domingos en San Juan. “Ese día teníamos cinco coches y tres estaban ocupados con un caso de violencia de género y un accidente. Si hay quinientas o mil personas juntas en una calle, no puedes entrar con uno o dos coches, tienes que hacerlo con cuatro y ocho o diez agentes y dispersar a la gente como si fuera un dispositivo como los del botellón. Pero la Jefatura no tiene medios porque el Gobierno local no proporciona los medios”, comenta Freire.