El presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, adelantó ayer que, entre ayer por la tarde y esta mañana, presentará un recurso ante el Tribunal de Xustiza de Galicia, para solicitar que “decaigan todas las restricciones” impuestas por la Xunta a su sector, que, a partir de hoy, son más restrictivas que las que tenían la semana pasada, toda vez que la obligación de mostrar el certificado COVID para consumir en el interior carece de aval jurídico.

A partir de esta mañana, entran en vigor las nuevas restricciones, que, en el caso de A Coruña establecen que el interior solo se puede ocupar en un 30% del aforo total y las terrazas deben estar al 50% de su capacidad. El ocio nocturno, al estar el Concello en nivel alto de restricciones, permanece cerrado.

Los hosteleros no están de acuerdo con estas medidas y solicitan que decaigan y se les “permita trabajar”, es por ello por lo que abogan por el “modelo Madrid”, en el que la hostelería no dejó de funcionar desde que llegó la cuarta ola.

El recurso incluye varias medidas, entre ellas, que las restricciones de la Xunta se suspendan de forma “cautelarísima”, para no ocasionar más daño al sector, y que, si no es posible revertir todas las limitaciones que, por lo menos, se deje a los hosteleros trabajar al 100% de la capacidad de sus terrazas. En este recurso incluyen también una solicitud para ampliar el aforo del interior. “Nos están estrangulando y criminalizando, como si fuésemos los culpables de la pandemia”, comenta el presidente de los hosteleros coruñeses, que considera que debería haber una solución estatal para el sector y que no fuesen las comunidades autónomas las encargadas de decidir sobre su futuro. Se queja también de que todas las medidas tengan que contar con el aval de la Justicia ya que, según Cañete, actualmente, “la política sanitaria la están dictando los jueces”.

Los hosteleros lamentan además que estas nuevas restricciones lleguen en el momento de más trabajo en el sector y también en un punto en el que los contagios están bajando. “Se está provocando un daño irreparable al sector en pleno mes de agosto y en Año Xacobeo, así que, recurrimos, a ver si nos aceptan las medidas cautelarísimas o las cautelares, porque necesitamos que decaigan las medidas. Si se acepta el certificado COVID necesitamos que se haga a nivel estatal, como en Francia o en Alemania, con base jurídica y respaldado por el Parlamento y no que lo hagan las comunidades autónomas, porque después se lo tumban”, comenta Cañete, que se queja de que las medidas que entran en vigor hoy se suman a las que ya tienen, como las restricciones horarias, que no les permiten abrir durante todo el tiempo que les otorga su licencia, o la prohibición de servir a sus clientes en la barra. “No es viable seguir trabajando en estas condiciones”, relata Cañete.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictaminó que la obligación de mostrar el certificado COVID a los camareros para poder consumir en el interior no estaba en vigor al no haber presentado la Xunta la orden para su ratificación, una vez presentada, los magistrados no la avalaron.