Regresa a A Coruña tras la destitución de su antecesora y con críticas en la junta de gobierno del Consorcio, de Marea Atlántica y el PP, por el proceso de selección. ¿Esto cómo lo digiere?

No soy político. Estos comentarios políticos no me afectan, yo me considero un profesional del turismo y trataré de poner al servicio de la ciudad y del Consorcio todos mis conocimientos. Aunque me parece respetable lo que opinen, no me voy a meter en valoraciones. El turismo necesita más criterios profesionales y menos criterios políticos.

La salida de Calatayud no ha sentado bien, sobre todo porque fue al comenzar el verano. Y usted al mismo tiempo había dejado el Patronato en Fuerteventura.

Me enteré por la prensa, no me lo esperaba. No estaba entre mis opciones profesionales volver a A Coruña. Dejé el Patronato de Turismo para valorar otras opciones profesionales que tenía y entre ellas no estaba regresar aquí. Pero, lo que es la vida, aquí estoy.

¿Qué primera orden le ha dado la alcaldesa?

Me llamó para felicitarme. Me dijo que lo primero que le gustaría que me pusiera a hacer es recuperar las conexiones perdidas para darle un giro internacional a Alvedro. A mí eso me puso como una moto, que soy un friki del turismo. En mi etapa anterior subimos la barrera del millón de pasajeros, Aena invirtió más en el aeropuerto y conseguimos líneas como Lisboa, Londres y Ginebra. Dejamos apalabrada Ámsterdam y París, que al final no cuajaron del todo. Hoy Alvedro debe crecer sin pensar en la competencia con Santiago o Vigo. Tiene personalidad propia.

Pero hemos perdido la ruta con Londres y no hay más conexiones internacionales.

Alvedro debe tener vocación internacional, pensar en los hubs de Londres, París, Fráncfort o Ámsterdam pensando en el peso de Inditex en la política metropolitana de A Coruña. Tras la pandemia, la ciudad debe dar a conocer sus posibilidades internacionalmente, con valores como el Camino Inglés o la Torre de Hércules.

¿Es muy complicado recuperar Londres?

Tenemos que saber si el slot que tenía Heathrow con A Coruña sigue activo. Los slots son como pasillos aéreos que hay entre destinos, y en Heathrow es difícil conseguir uno porque hay mucha demanda para ocuparlos. Si por falta de uso o desuso Heathrow ha decidido dar ese slot a otra compañía, habría que luchar para conseguir un slot diferente. Pero si sigue vigente, hay que ofrecérselo a diferentes compañías que vean la viabilidad inmediata para ocupar esa autopista entre Londres y A Coruña.

¿París o Fráncfort son hoy más asequibles?

Fráncfort no tanto, París-Orly sí, incluso Ámsterdam es bastante interesante. Lo primero que estoy haciendo para A Coruña es ver las posibilidades que hay para comenzar a explorar esas vías.

El contrato con Vueling está cancelado. ¿Conviene seguir buscando convenios de promoción o pelear de otra forma por destinos?

Yo soy partidario de la libre concurrencia. Primero hay que saber con qué capital se cuenta para invertir en promoción de rutas y luego conocer cuál es la situación de las diferentes compañías aéreas; muchas pasan por situación económica difícil y no todas van a sobrevivir a la COVID-19. En los próximos meses veremos cómo es la cotización en Bolsa de distintos grupos aeronáuticos europeos, después yo defiendo esa libre concurrencia con presupuesto determinado para que aquellas compañías que vean en A Coruña una oportunidad aterricen sin ningún tipo de problema y no violen la ley europea de la concurrencia aeronáutica, que está muy vigilada.

¿Qué es la marca Coruña, que tanto persigue su órgano turístico? ¿Es algo fijo o que evoluciona?

Es una marca perfectamente consolidada en el mercado nacional, es conocida por agentes profesionales de viajes y por visitantes. Tiene adherido un producto también consolidado. Pero a partir de ahora, sin olvidar el mercado nacional, la marca Coruña debe potenciarse y explotarse en el mercado internacional a través de la vocación de empresas como Inditex, Estrella Galicia o Bonilla. Hay mucho por hacer en cuanto a promoción exterior de corto radio porque la ciudad es un destino que no tiene que envidiar a otras ciudades del norte de España.

¿Cómo se deben vender ahora esos productos, que se llevan vendiendo desde hace tiempo?

Bajo mi punto de vista, según tres pilares fundamentales. Uno, la sostenibilidad patrimonial y cultural: qué eventos de la ciudad pueden llamar la atención, como la ruta Picasso, la ruta modernista, las orquestas magníficas que hay, la Torre... Dos, digitalización: que toda la oferta turística pueda llegar a todas las partes del mundo en cuestión de segundos a través de las nuevas tecnologías. Y tres, profesionalización: si el capital humano no está lo suficientemente profesionalizado, nos podríamos morir de éxito y eso es lo peor que le puede pasar a un destino turístico; por ello hay que hablar más idiomas y los establecimientos deben estar adaptados a las nuevas tecnologías. Tenemos estudios que el próximo año serán cien por cien universitarios. Como el sector industrial pierde peso con los años, el destino de A Coruña pasa por ser una referencia en el sector servicios.

¿A los cruceros y congresos todavía les queda bastante tiempo de recuperación?

Prefiero ser sincero y directo que crear falsas expectativas. La recuperación total del turismo a nivel internacional probablemente no llegue antes de 2023. Los agentes económicos van a tardar en recuperarse, lo harán lentamente y de forma progresiva y dependerán de la evolución de las compañías aéreas y los turoperadores. Por eso debemos dar pasos firmes y seguros con los que salir reforzados, si no, no habremos aprendido nada de esta situación de COVID. Coruña tiene todos los ingredientes para salir reforzada, debe dar un vuelco a su posición en el ranking turístico.