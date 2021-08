O videoclip O teu camiñar, que protagonizan a cantante Carolina Rubirosa e Julia Baird, a irmá de John Lennon, no que percorren o Camiño de Santiago, man a man, “sen interpretar nin actuar” vén de ser premiado no Art &Tur Tourism International Tourism Festival, de Aveiro, aínda que a gala de entrega do galardón farase entre o 26 e o 29 de outubro na cidade portuguesa. Rubirosa escribiu esta canción para promocionar o Camiño Inglés e, desa letra, naceu o videoclip que lle dá contexto a esa letra e no que as dúas creadoras se enfrontan á peregrinaxe coma dúas camiñantes máis. O videoclip foi dirixido por Lara Capeáns.

Outra alegría que lle dá O teu camiñar, máis alá de ter compartido viaxe con Julia Baird...

Pois si... É recibir un premio por un soño cumprido. Que se cumpra o teu soño de estar protagonizando unha peza artística creada por ti coa irmá dun mito, do que eu son fan, e que che recoñezan desde fóra de Galicia o traballo... Síntome dobremente premiada. Facer o videoclip con Julia xa era un soño que pensaba que nunca se ía cumprir. Penso ademais que este premio supón un bo escaparate tanto para a cidade da Coruña como para o Camiño Inglés.

Tiveron que facer moita preparación previa para levar adiante este proxecto, ou foi unha colaboración espontánea entre Julia Baird e vostede?

Nós xa tiñamos unha relación previa de amizade, porque ela xa colaborara con iniciativas solidarias das que eu formaba parte. Cando lle comentamos a idea de facer o Camiño de Santiago en honor do seu irmán, pola historia famosa de que Lennon e Dalí proxectaran facer o Camiño, porque parece ser que Dalí era un namorado desta peregrinaxe, pareceunos unha idea tan boa que non a podiamos deixar escapar. Falámoslle a Julia dela, ensinámoslle que iso estaba publicado e documentado e ela pensou que esa era unha anécdota que merecía ser contada, foi moi sinxelo. Organizamos todo co apoio de Lanzada Calatayud, que naquel momento era xerente do Consorcio de Turismo da Coruña, porque ela confiou desde o primeiro momento no potencial deste proxecto, e co patrocinio do Xacobeo.

Fixeron o Camiño realmente xuntas ou só as escenas que saen na peza?

Fixémolo, si. Nós sabiamos que estabamos facendo un vídeo de promoción e musical, pero simplemente nos deixamos ir facendo o Camiño. Hai unha imaxe na que ela me colle da man e ma levanta. Ese momento é real, non estabamos actuando, foi cando dixemos: “Chegamos”. Nós vivimos e fixemos o Camiño, non actuamos. Procuramos, ademais, pasar por todos os concellos do Camiño Inglés, eu saín desde Ferrol e ela desde A Coruña e xuntámonos onde conflúen os dous roteiros, no Concello de Bruma. Foi máis cansado que cando o fixeramos sen cámaras antes, porque tiñamos que parar para facer algunhas tomas, pero o segredo foi vivir o Camiño de verdade.

No Camiño adóitanse compartir moitas conversas, saíu moito John Lennon nesas xornadas?

Si e non, porque ela leva con orgullo ser quen é e o nome de Liverpool, de feito, foi embaixadora cultural da cidade, pero no trato persoal, ela e mais eu somos Julia e Carolina, falamos poucas veces do seu irmán, só cando nos tocaba traballar que, evidentemente, aí cobraba protagonismo, pero ela é unha persoa tan interesante e é tan divertida que o que temos, e creo que así se ve no vídeo, é moita complicidade.

Como afectou a pandemia a este traballo?

Pois xusto o día que se anunciou o confinamento, eu estaba na radio falando do videoclip, porque estabamos en plena xira de promoción. O vídeo gravámolo en setembro do ano 2019, e presentámolo a finais de ano en Londres, no World Travel Market. Tivemos moita sorte de poder rodalo no ano 2019, porque despois xa todo tería sido máis complicado.