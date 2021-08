La artista Maica Gómez expone hasta el 31 de agosto su muestra Mundos Imaginarios en el local de la Asociación de Artistas Plásticos Galegos (Arga) en San Andrés, 28. Reúne cuadros abstractos en los que el color y las texturas son claves.

En su obra es importante el relieve, usa materiales como la arena.

Me influye que al formarme pasé por diferentes disciplinas y me especialicé en escultura. Pero porque la veía más completa, no porque dejase de interesarme la pintura. Estoy en un punto en que me apetece trabajar el volumen y expresarme libremente, sin dibujos, sin figura, a través del color y las texturas. Las obras pueden tocarse en la exposición, y quiero que a través del tacto puedan llegar a todo el mundo, que no solo sean visuales. La pintura es mucho más que una obra visual o figurativa.

¿En qué periodo hizo las obras?

Son catorce piezas, la más antigua del 2019, el resto de 2020-2021. Las últimas obras me llevan mucho al mar, y muchas texturas las realicé con arenas de distintos lugares que para mí tienen un significado especial.

¿De qué lugares?

Yo soy de las Rías Baixas, de Ribeira, y en concreto de Palmeira, aunque a los veinte años vine a A Coruña para estudiar y me quedé. Siempre evoco el mar, lo tengo muy dentro. Quise jugar un poco con el título de Mundos Imaginarios, es una serie con tonos marítimos, que evocan al mundo y al mismo tiempo al mar. Tienen diferentes diámetros, y algunos están hechos con arena de mi tierra. Otros tienen un formato un poco más grande, algunos en cuadrado, y esos son de A Coruña. Y no solo experimento con arena: algunas texturas las hago con un tipo de yeso, otras con papeles... Distintos materiales.

¿Cuánto tiempo lleva haciendo arte y exponiéndolo?

Hace más de veinte años que terminé de estudiar, y hubo una etapa en la que exponía mucho y tenía muchos encargos, pero tuve un parón en el mundo artístico, por circunstancias vitales y familiares. Lo retomé hace tres años; hubo un cambio en mi vida y me dio nostalgia.

¿Cuáles son sus proyectos?

Ahora que he vuelto a retomar el arte es para no dejarlo, eso lo tengo clarísimo. ¿Pretensiones en cuanto al futuro? Hacer lo que me gusta. De ahí que ya no me da miedo experimentar, . Es lo que quiero hacer. Hoy por hoy, creo que estoy en un punto de mi vida en el que se trata del arte por el arte. En una época de mi vida, si no veía un lucro económico... Tenía una presión, como la que tenemos todos, de ganarme la vida. Pero ahora quiero hacerlo sí o sí, al margen de lo que me vaya a pedir una galería. Se trata de hacer lo que me gusta: creo que el artista tiene que ser libre, independientemente de que guste más o menos. Mi pretensión es disfrutar haciendo lo que me gusta, así como volver a hacer escultura y dedicarme al arte en general.