El acuerdo entre PSOE y Marea Atlántica para impulsar la creación del área metropolitana ha sido recibido como una “buena noticia” entre los concellos implicados. Muchos opinan que es “muy positivo” el desbloqueo de la situación, lo que beneficiará “a los vecinos”, pero también hay ayuntamientos que desconfían de este anuncio y sospechan que se trate de una estrategia electoral, como apuntan desde Oleiros y Abegondo.

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, cree que el Ejecutivo coruñés ve que “la Marea está débil” y lo que intenta es “tú me apruebas el presupuesto y yo te digo que te apruebo el área metropolitana”. Avisa también que para que este ente sea una realidad se necesita “a la Xunta, al PP”. “Que no nos engañen, pero no veo fe en esto”, sentencia.

Tampoco el alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, está convencido. Se declara “totalmente a favor” de la creación del área metropolitana, por lo que espera que el anuncio “no sea una acción electoral y que se haga en consenso con el Parlamento de Galicia para que llegue a buen término sin crear un debate estéril y electoralista”, como, indica, “ocurrió en las anteriores elecciones y después no se volvió a hablar del tema”. Santiso avisa que el borrador tiene que ser “consensuado por todos los partidos políticos” para que no se conviertan en “fuegos artificiales”.

Es un tema que preocupa a muchos de los alcaldes, que esperan que la participación sea “en pie de igualdad”, expone el regidor de Sada, Benito Portela, que desea que la iniciativa avance “definitivamente. En Bergondo, Alejandra Pérez dice que es “momento de sentarse todos y ver lo que legalmente se puede incluir”. “Todo lo que sea adelantar en la conformación del área metropolitana es bien recibido ya que para un concello pequeño puede ser una herramienta que permita ofrecer mejores servicios a los vecinos”, añade la alcaldesa.

Betanzos “apostó y apuesta por mancomunar servicios porque es beneficioso para los vecinos”, según fuentes municipales, que señalan que el paso siguiente es “una reunión de trabajo” entre los agentes implicados. El alcalde de Carral, Javier Gestal, apoya “todo lo que sea un beneficio” para el concello y apunta que esta iniciativa supondrá “una ventaja muy grande”. Es la misma posición del alcalde de Cambre, que califica el acuerdo de “magnífica noticia”. “Es la forma de mejorar la calidad y conseguir los servicios más económicos”, explica Óscar García Patiño.

Además, el regidor de Culleredo, José Ramón Rioboo, señala el “impacto positivo” que tendrá este ente, pero reconoce que el Concello “estudiará la propuesta para valorar si los servicios serán de mejor calidad y económicamente más favorables”.