El documental La Cima, estrenado el jueves en A Coruña, narra los esfuerzos de Teresa Portela, Carlos Arévalo y Nico Rodríguez por conseguir su sueño olímpico, cumplido en Tokio hace solo unas semanas. El filme no tiene nada de fútbol, pero el Deportivo siempre tiene hueco cuando se habla de deporte y sentimiento. La directora de la película, Ana Taboada, utilizó en la presentación “el lenguaje universal del deporte” y revivió aquellas celebraciones “por un gol del Dépor”. Con lo que no contaba es que no todos los presentes tuvieron esa suerte. “Lo siento por los de Vigo, pero yo soy de A Coruña”, aclaró, entre risas. y ante Abel Caballero, entre otros. Jugaba en casa.