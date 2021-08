El tratamiento de los datos de la geolocalización de los teléfonos móviles, pactado entre el Estado y las operadoras, ha permitido al Instituto Nacional de Estadística (INE) realizar estimaciones acerca de los movimientos de población con una precisión sin precedentes. Entre las estadísticas experimentales que se han elaborado figura una estimación de las personas que, residiendo en un área geográfica, pasa la noche en otra, algo que solo se había realizaba a nivel de Ayuntamiento pero que los datos móviles permiten hacer por barrios. El 22 de noviembre de 2020 (la penúltima fecha estudiada que figura en la web del INE, antes del 25 de diciembre, y que cayó en domingo) algo más del 24% de los coruñeses pasaba la noche fuera de su distrito censal de residencia, y aproximadamente el 9,5% lo hacía fuera de la ciudad.

Las cifras varían según las zonas. El distrito en el que menos residentes pernoctan (el 65,3%) y en el que menos vecinos lo hacen en A Coruña (el 79,5%) es el octavo, que se corresponde con Eirís-As Xubias. De un total de 10.849 personas registradas en el estudio, 7.080 durmieron en su barrio, 2.227 lo hicieron fuera del municipio y 1.542 en otras zonas de la ciudad. Entre ellas predomina el distrito séptimo, el de Os Castros, Elviña y O Castrillón, el más próximo geográficamente al octavo, en el que pasaron la noche 1.044 vecinos del octavo distrito.

Por contra, el distrito en el que más residentes duermen en la ciudad es el quinto, que se corresponde con Riazor-Labañou-Os Rosales, con un 80,7%. Le sigue el segundo, que se corresponde con Monte Alto, con un 79,4%, aunque el distrito séptimo tiene una cifra prácticamente igual, del 79,2%. El resto de barrios está por debajo de la media de la ciudad: el sector primero, que se agrupa los barrios de Ciudad Vieja, Pescadería y el Orzán, con un 74,8%; el sexto, Agra do Orzán, con un 74,4%; el tercero, Ensanche-Cuatro Caminos, donde baja al 73,3%; el cuarto, Os Mallos-Sagrada Familia, en el que el porcentaje es del 72,6%; el noveno, Mesoiro, que arroja una cifra del 72,45%; y el décimo, Agrela-Bens, con un 71,3%.

En cuanto al porcentaje de residentes que pasan la noche dentro de la ciudad, las oscilaciones son menos pronunciadas que en el caso anterior. Tan solo tres zonas tuvieron a más de un 10% de sus vecinos en otros municipios el 22 de noviembre: además del caso ya mencionado de Eirís-As Xubias, en Mesoiro aproximadamente el 83,5% por ciento de los vecinos duermen en A Coruña, mientras que en el distrito que conforman Ciudad Vieja, Pescadería y Orzán la cifra es próxima al 89,5% de los residentes. Todos los demás barrios arrojan cifras muy similares. El que tiene un mayor porcentaje de vecinos pernoctando en la ciudad es el Agra do Orzán, con casi un 92,9%, y el resto están entre esa cifra y el 90%.

Para el 25 de diciembre del año pasado, día de Navidad, los porcentajes varían, debido a las personas que viajan a otros municipios para estar con sus familias (aunque el año pasado, por estas fechas, había cierres perimetrales en algunos municipios) y a las que pasan la noche en otros puntos de la ciudad para participar en reuniones sociales (que estuvieron permitidas en las pasadas fiestas). Así, el porcentaje de personas que pernoctó en su área de residencia solo fue del 63,8%, mientras que el porcentaje que estuvo en la ciudad fue apenas superior al 80%. El barrio en el que menos vecinos pasaron las Navidades en el distrito fue nuevamente el de Eirís-As Xubias, con un 53,4%, seguido por el de de Mesoiro, con un 57%, mientras que el barrio en el que más gente se quedó en casa para celebrar la fiesta fue Monte Alto-Adormideras, con un 67,2%, si bien la cifra que se alcanzó en el distrito de Riazor-Labañou-Os Rosales a lo largo de la noche fue prácticamente idéntica: el 67,1%.

En cuanto a los que más estuvieron en la ciudad, el porcentaje más elevado fue el del Agra do Orzán, con un 85%, seguido a bastante distancia por Ensanche-Cuatro Caminos, con un 82,4%. El barrio en el que menos gente pasó unas Navidades coruñesas, siguiendo el patrón general, fue el octavo, Eirís-As Xubias, en el que la cifra fue del 69,6%, si bien en la división censal novena, Mesoiro-Castro de Elviña, fue casi idéntico, del 69,7%.

Según explica el INE, el método empleado para realizar el cálculo es observar el área en la que se encuentra más frecuente un móvil entre las 22.00 horas de un día y las 06.00 horas del siguiente. El sistema excluye, por tanto, a las personas que no tengan teléfono, y en principio podría repetir a personas que tengan más de uno, pero ofrece cifras muy significativas. Si el total de la población de la ciudad, según el padrón municipal de habitantes, es de algo más de 247.600 habitantes, el estudio del INE contempla a 242.000 personas para el 22 de noviembre, y de 247.383 para el 25 de diciembre.