El Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma) organizó ayer un paseo por la ciudad para defender el libre acceso de animales a playas, ríos y otros lugares de esparcimiento.

Una veintena de personas, con sus perros, acudió a Riazor, punto de encuentro de esta pequeña manifestación, para recordar que “la playa es de todos”, como se podía leer en los carteles que llevaban. El lema de Pacma se utilizó en más concentraciones en otros puntos de España. El colectivo animalista ha apuntado a través de un comunicado que “no existe ningún informe higiénico-sanitario que vincule la presencia de animales en la playa con insalubridad o riesgos para los bañistas”.

La normativa de Bandera Azul prohíbe el paso de perros, por lo que en A Coruña no pueden acceder ni a Riazor, Orzán-Matadero, As Lapas, San Amaro y Oza. El Concello aseguró que estudia qué arenal habilitar para que los dueños puedan ir con sus perros u otros animales, una iniciativa que ya propuso hace tiempo pero que no se ha llegado a concretar. “No hay registros de problemas de convivencia en las pocas playas en las que está permitido el acceso”, manifiesta Pacma.