La Consellería de Sanidade, a través de las áreas sanitarias, ha iniciado un proceso para recabar los datos de las personas sin hogar y de los migrantes que se encuentran en situación irregular en Galicia para poder ponerse en contacto con ellas y, de este modo, concertarles una cita para que sean vacunadas contra el coronavirus. Sanidade ha empezado este censo consultando, según fuentes de la Consellería, a los Servicios Sociales de los Concellos de las áreas sanitarias correspondientes y también a las entidades sociales que trabajan con este tipo de población, como Cáritas o Cruz Roja. A preguntas de este diario, Sanidade no concretó ayer —aunque prevé hacerlo en breve— cómo será el sistema de cita, ya que muchas personas que reciben los servicios de estas entidades carecen de teléfono móvil, no se comunican en español ni en gallego o no saben leer ni escribir.

La Oficina dos Dereitos de Marea Atlántica —un servicio que se financia con el excedente de los salarios de los concejales de la formación política— denunció ayer esta realidad, la de muchas personas en situación irregular que no tienen acceso a la vacunación y la de las personas que tienen problemas para entender que han sido citadas. Es una realidad que han detectado ya otras entidades sociales como Ecos do Sur, el Comité Antisida Casco o la Hermandad Venezolana, que trabajan en la ciudad

A sus instalaciones van personas que no entienden el idioma, que no tienen teléfono móvil o que carecen de permiso de residencia, así que, según explican fuentes de estas entidades es “como si no existieran” para la Administración.

Y es que, a pesar de que la estrategia de vacunación prometía no dejar a nadie atrás, hay vecinos que todavía no han tenido acceso a su dosis porque recibir y entender un mensaje de texto, en su caso, es una gran traba. Es por ello por lo que hay técnicos que proponen que, en estos casos, la citación no se haga pro medios automatizados sino que, cuando sea posible, llamen a los usuarios y les expliquen la situación para que ellos puedan comprender el mensaje y les den una cita que se ajuste a sus rutinas.

A la Oficina dos Dereitos de Marea Atlántica han llegado, tan solo en los últimos días, seis personas migrantes que no han sido citadas para ser vacunadas. “Estamos hablando de personas mayores, con factores de riesgo o con patologías previas y no de jóvenes de veinte años. Es una situación muy delicada”, explica la concejala Silvia Cameán, ya que calcula que, si a este servicio llegaron unos seis casos en un espacio de tiempo “muy breve”, la cifra de personas afectadas en la ciudad tiene que ser mucho mayor. A pesar de que el Sergas puso a disposición de las personas migrantes el teléfono 981 215 930 para solicitar cita y el correo electrónico vacinacion.desprazados@sergas.es, los técnicos que trabajan a diario con esta población consideran que la información no está llegando a los usuarios.

“Nos llegaron varios casos, por ejemplo, un solicitante de asilo que, como aún no está registrado en la base de datos sanitarios, es como si no existiese y es una persona ya mayor que, por su situación tendría que estar ya vacunada; también tenemos a otras personas que ya han pasado la enfermedad y que tampoco han sido citadas”, relata Silvia Cameán.

Otras entidades sociales indican que hay realidades que no se tienen en cuenta, como que hay muchas personas en situación de calle y con problemas mentales o con adicciones a las que no les resulta sencillo, en caso de que tengan teléfono móvil y que sean citados para ser vacunados, comprender qué es lo que están recibiendo.

Cuando son las entidades sociales las que median para que les vacunen, en ocasiones tienen problemas añadidos, como que cambie el centro de vacunación. Lo que para un usuario normal no sería más que un pequeño inconveniente, en el caso de estas personas puede suponer que no reciban su dosis, ya que tienen que desplazarse andando, según relatan fuentes consultadas por este diario.

“Hay muchas barreras y muchos obstáculos y hay personas que se quedan excluidas de los derechos más básicos y no puede ser. Una persona de setenta años, con patologías previas tendría que estar vacunada ya y no lo está por el simple hecho de no tener papeles. Eso va contra todos los tratados internacionales”, denuncia Cameán, que ha anunciado que, en las próximas semanas mantendrá reuniones con entidades sociales para conocer su situación y también que la Marea Atlántica presentará iniciativas “presionar políticamente” con el objetivo de que las vacunas lleguen a todos los vecinos, independientemente de su situación legal.

La campaña de vacunación ha llegado esta semana a los menores, para que los estudiantes de entre doce y 16 años inicien el curso con, al menos, una dosis de la vacuna. Para la jornada de hoy están citadas en A Coruña 9.488 personas, de entre veinte y 29 años, que recibirán la segunda dosis de su pauta, además de personas que hayan solicitado autocita. En Cee están convocados más de 400 usuarios.