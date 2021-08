El precio de la vivienda ha remontado de manera importante entre el segundo trimestre del año pasado, el primero en el que se hicieron sentir los efectos de la pandemia de coronavirus, y el mismo periodo del año actual, según datos recogidos por la Estadística Registral Inmobiliaria de los Registradores de España. El coste medio del metro cuadrado residencial (la investigación no discrimina entre la vivienda usada y la nueva en los datos de municipios) llegó en junio de este año a los 2.067 euros, superando la barrera simbólica de los 2.000.

La revalorización de la vivienda en A Coruña se hace patente comparando estos resultados con el del resto de ciudades cabeza de provincia. La ciudad es la undécima capital de este tipo de circunscripción en la que más han subido los precios de la vivienda a lo largo del último año, y este dato la sitúa en la parte alta de la tabla en cuando a urbes, pues en España hay 50 capitales de provincia; en el 76% de ellas los precios bajaron o, si se incrementaron, lo hicieron menos que en A Coruña. La ciudad también se encuentra en la misma posición relativa entre las 50 capitales de provincia españolas en relación al precio del metro cuadrado de edificación residencial.

El promedio del coste del metro cuadrado de vivienda entre el medio centenar de urbes estudiadas por el informe es de 1.679 euros, con lo que A Coruña se sitúa un 23% por encima de la media de los municipios. Hay que tener en cuenta que este no se trata del precio más frecuente que debería pagar el conjunto de la población española, pues las ciudades tienen un número de vecinos muy desigual y hay ciudades muy pobladas, como Madrid, Barcelona o Málaga, que se encuentran en los primeros puestos de la tabla.

En cuanto a coste, A Coruña no tiene por encima a ningún municipio gallego de los que aparecen en la estadística, si bien urbes como Vigo, Santiago de Compostela o Ferrol no aparecen entre las ciudades incluidas en la lista ya que no tienen capitalidad. A las que sí aparecen, las supera ampliamente. En Lugo, la capital gallega en la que resulta más barato adquirir una vivienda, solo hay que pagar 1.151 euros por el metro cuadrado de vivienda, con lo que el precio que hay que abonar en A Coruña es un 79,1% superior, a igualdad de superficie.

En Ourense la cifra es un poco mayor que en Lugo, y se llega a los 1.164 euros por metro cuadrado. El coste en A Coruña, por lo tanto, está un 77,6% por encima del de la ciudad de Las Burgas. En cuanto a Pontevedra, el mercado inmobiliario del segundo trimestre de este año arrojaba un coste de 1.582 metros cuadrados: el sobrecoste en A Coruña es del 30,6% en relación a la capital de la provincia que tiene al sur.

Las cabeceras de circunscripción con precios más altos de España son Donostia-San Sebastián (4.789 euros), Barcelona (4.165 euros), Madrid (3.543 euros), Palma (2.749 euros) y Bilbao (2.700 euros). En el rango de A Coruña se encuentran urbes de tamaño mediano, como Cádiz, Pamplona, Santander y Las Palmas de Gran Canaria.

Por contra, las viviendas más baratas de toda España se encuentran Castellón de la Plana y Ciudad Real, ciudades en las que apenas se superan los 1.000 euros por metro cuadrado, y en Zamora, donde el precio medio desciende hasta los 971 euros.

Cambios durante el COVID

En cuando a los cambios de precio desde el segundo trimestre de 2020, en un total de 32 ciudades se incrementó el precio de la vivienda en estos doce meses, mientras que otras 18 capitales vieron cómo el mercado inmobiliario se contraía a lo largo de este año. La media de movimiento de los precios del metro cuadrado, contando todas las capitales de provincia, fue solo del 0,02%; sin embargo, sí es cierto que se produjeron incrementos en ciudades grandes y muy pobladas, con lo que probablemente la tendencia de precios alcista afectó a más españoles.

Entre las ciudades gallegas recogidas en el estudio hay una que supera ampliamente a A Coruña: en Pontevedra el coste del metro cuadrado se incrementó en un 12% durante el año estudiado, y fue, de hecho, la tercera capital de provincia que registró un aumento de mayor entidad a lo largo de este periodo.

Pero, aunque la tendencia alcista en la ciudad del Lérez duplica a la coruñesa, dista de ser característica de la comunidad. En Lugo, durante el mismo periodo, el precio del metro cuadrado residencial cayó un 2,2%, y en Ourense, aunque en números absolutos el precio sigue siendo mayor que en su vecina septentrional, la caída fue del 5,7%: la cuarta más abrupta de entre las que se registraron entre las capitales de provincia españolas.

En conjunto, las ciudades que vieron incrementos más importantes fueron Tarragona (con un 13,4%), Girona (donde el aumento de precio fue del 12,4%) en un año), Pontevedra (con el 12%), Oviedo (11,7%) y Málaga (11,3%). Ciudades, con la excepción de la última, de tamaño medio.

Por contra, la ciudad que vivió un mayor descenso fue Granada, donde cayó un 6,3%, seguida por Teruel, con un 6,1%, y Ciudad Real, donde la caída fue del 6%. Ourense ocupa la cuarta posición de cola, y Logroño (-4,5%) la quinta.

Un 26% de ventas de la provincia son la ciudad

El municipio de A Coruña concentró, por sí solo, un 26% de las compraventas de viviendas que se registraron en la provincia a lo largo del segundo trimestre de 2021. La tasa descendió algo más de un 2% en comparación con los tres primeros meses del año. Pero aunque el número es significativo, este dato es bastante bajo si se compara con el resto de provincias. De las 50 circunscripciones españolas, en 33 el porcentaje es superior que en A Coruña, y en nueve provincias las compraventas que se realizan en la capital superan la mitad de las que ocurren en toda la circunscripción. En Vitoria-Gastéiz, la primera en este listado, el 72% de las transacciones inmobiliarias de la provincia se realizan en la ciudad. En lo referente a los casos gallegos, en Ourense el 58,2% de las compraventas de vivienda tuvieron lugar en la ciudad del mismo nombre, mientras que en Lugo el porcentaje es del 39,5%. Pontevedra es la excepción, ya que tiene la segunda tasa más baja de España, con un 7,62%.