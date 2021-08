¿Es tan válida la propuesta de la Xunta para comprar suelo portuario como la que ha hecho el Ayuntamiento y se ha aceptado?

Ante la propuesta de la Xunta, la alcaldesa dijo que esto no era una subasta, incluso habló de cacicada, pero ya vemos lo que ha pasado. La Xunta mantiene su propuesta, en sintonía con el compromiso que ya adquirió en 2018 y con espíritu dialogante para llegar a acuerdos. Desconocemos la propuesta del Concello porque no nos ha llamado ni explicado nada. ¿Por qué quiere comprar el 75% y no el 100%, o el 3%? ¿Por qué decide comprar un terreno que ya es público? ¿Renuncia la alcaldesa a la condonación de la deuda? Otra cosa que echamos en falta es el papel del Estado y de la Diputación, que están en las comisiones pero no aportan nada económicamente.

¿Va a pedir una reunión bilateral con el Gobierno local por este asunto o prevé que solo pueda debatirlo en la comisión del borde litoral?

La comisión del borde litoral fue una exigencia de Marea Atlántica a la que cedió Inés Rey para llevar sus asuntos cuando le conviene a Marea. Pero se reunieron los dos y ya no se ha vuelto a convocar esa comisión. Ya que se han reunido con Marea lo ideal es negociar todo entre todos. Para el Presco sí hablamos todos, pero para otros asuntos no. Ahora se sacan de la manga el área metropolitana. Pedimos primero tener la documentación y luego tener una reunión con la alcaldesa. Hace falta diálogo y transparencia en un asunto que afectará a otras corporaciones.

¿Es fundamental el gasto municipal en los muelles para que el PP dé la aprobación al presupuesto de 2022?

Nuestro voto va a ser decisivo en el pleno, como lo fue con el proyecto de la ampliación del hospital, la tramitación urbanística de la intermodal o el Presco. El PSOE necesita nuestros votos porque Marea y el Bloque le han dicho que no van a apoyar nada.

¿Tiene claro el PP ese voto?

No podemos decir nada aún del presupuesto, ni siquiera sabemos si lo va a haber. Ni qué van a incluir en el documento. Lo que queremos es que se bajen los impuestos, entre ellos el 3% que se subió del IBI. Insisto en que debemos saber primero los motivos por los que se propone esa compra de los muelles en esas condiciones.

¿Cree que el Gobierno local ignora al PP en cuestiones fundamentales, como por ejemplo el futuro portuario?

Sí. Y no puede tener queja de la actitud del Partido Popular con lo que le ha ayudado a aprobar. Si se inclina por el sectarismo, va por mal camino. La alcaldesa no se ha dirigido a nosotros y el Gobierno local, que dirige más bien José Manuel Lage, presume en público y da ruedas de prensa conjuntas con la Marea. No estamos de acuerdo en este modelo y esta exclusión al PP.