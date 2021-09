El Gobierno local ha decidido no recurrir la sentencia que condena a la alcaldesa, Inés Rey, por no admitir las enmiendas planteadas por Marea Atlántica y por el PP en el pleno de febrero, en el que se debatían los convenios de las asociaciones. La portavoz de Marea, María García, llevó esta decisión a los tribunales y la magistrada del Juzgado del Contencioso-administrativo número 4 estimó que la alcaldesa vulneró, con esa decisión, el derecho fundamental a la participación política.

“Aunque creemos que la sentencia podría variar en un recurso, no lo presentaremos porque las enmiendas ya han sido tratadas, y porque todos debemos contribuir a la mejora de la convivencia política, fundamental para afrontar los importantes retos que tiene la ciudad”, explicaron ayer fuentes del Gobierno local, sobre cuál sería su posicionamiento ante la sentencia, toda vez que admite recurso y que la portavoz de Marea, María García, pidió ayer públicamente a la regidora municipal que acatase el fallo.

García afeó al Gobierno local que no hubiese admitido las enmiendas en el pleno de febrero y que, con esa decisión, provocase “un retraso de cuatro meses” a las entidades que resultarían beneficiarias de estas ayudas. La portavoz de Marea Atlántica indicó que no habían sido los nuevos convenios lo que había molestado al Gobierno local sino que el problema residía en que las partidas que la formación proponía recortar para financiar estas ayudas eran de publicidad y de propaganda.

“La alcaldesa cometió un error enorme con esta actitud autoritaria y antidemocrática, seguramente mal asesorada y presionada por la parálisis de su gobierno, que entró en 2021 sin presupuestos ni un proyecto para afrontar la crisis del coronavirus con voluntad transformadora”, explicó la portavoz de la formación.

García incidió en que no es cierto que la admisión de las enmiendas hubiese perjudicado a los convenios que el Gobierno local llevó a pleno, ya que no se iban a oponer a su aprobación, como tampoco lo hicieron en esa sesión, ya que tanto el PP como Marea abandonaron el Palacio Municipal en la votación, para que los convenios pudiesen salir adelante con su abstención y también con el de la concejala no adscrita y militante de Podemos, Isabel Faraldo, y con los apoyos de PSOE y del BNG.

García comentó que, a pesar de que las propuestas de las enmiendas se aprobaron en una modificación del presupuesto en el mes de julio, las entidades todavía no han recibido la transferencia del Concello para poder continuar con su actividad. La portavoz de Marea hizo hincapié en la necesidad de que Gobierno local y oposición sigan en la línea de colaborar, como lo hicieron “en las últimas semanas”.

El PP también se pronunció ayer sobre la sentencia e instó a la alcaldesa, Inés Rey, a “cambiar su actitud dictatorial”. La portavoz de la formación, Rosa Gallego, recordó que, durante el pleno, ella solicitó que el secretario municipal diese su opinión y que Rey no le dejó, algo que la magistrada le reprende, ya que impidió su participación.

La empresa eléctrica y el bus, sobre la mesa

La portavoz de Marea Atlántica, María García, aseguró ayer que su formación pedirá al Gobierno local que cumpla los compromisos a los que llegaron en 2019 para poner en marcha el mandato como la bajada del precio del bus para menores de 25 años y mayores de 65 y también la creación de la empresa pública de electricidad cuando se sienten a negociar los presupuestos del próximo año. La formación pone sobre la mesa y como “deberes” para iniciar la negociación de las también la creación del área metropolitana y que se pongan en práctica propuestas de democracia directa. Marea votará en contra en el pleno de cualquier propuesta que no contemple una liberación de la deuda “de forma integral y definitiva” de la Autoridad Portuaria por la construcción del puerto exterior, ya que el Concello tiene intención de pagar por el 75% del terreno de los muelles interiores. A García no le “cabe en la cabeza” que la postura de Puertos del Estado no se haya movido.