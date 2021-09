La Memoria de la Policía Local relativa a actuaciones con animales recoge una arca de Noé: además de perros y gatos se encuentran caballos, ovejas, aves, avispas, fauna marina... Pero, señala el inspector principal Merelas, en el caso de la Patrulla Verde, que trabaja con animales y depende de él, “diría que un 75% de los casos tiene que ver con perros”.

E Mordeduras en paseos. En 2020 se contabilizaron catorce lesiones por mordida de perros a personas, y nueve a otros animales. En ambos casos, los perros potencialmente peligrosos son una minoría entre los agresores (cuatro en los ataques a humanos, dos a otros animales), algo en lo que probablemente influya que son minoritarios entre las razas de cánidos de la ciudad. Las lesiones a personas no quieren decir que el animal las haya atacado de buenas a primeras. Según explica el inspector, con cierta frecuencia que dos perros se enfrentan, y un dueño, muchas veces el del animal más pequeño, lo coge en brazos o lo intenta proteger con su cuerpo, llevándose un mordisco del can que se ve privado de la victoria.

Las intervenciones, suelen producirse en parques y zonas de paseo, donde confluyen los paseadores de animales. “Dos perros se cruzan por la acera y se enzarzan, y a veces hay discusión entre los dueños también” resume uno de los casos típicos. Otra escena clásica se da cuando el dueño está distraído, aferrando la correa pero mirando al móvil o hablando con otra persona, y el animal se lanza sobre su víctima mientras el propietario no lo controla. En una minoría de casos, con dolo, el dueño del perro lo azuza contra otros animales y personas. “En esos casos el uso del perro es como la utilización de un arma; el que lo emplea está cometiendo un delito” explica Merelas.

Pero incluso entre los que no tienen intención de hacer daño, no faltan los que se marchan después de que su perro haya mordido a otro. “Consideran que su animal no ha tenido la culpa, o tienen algo que ocultar, como que no tienen licencia o microchip” y aprovechan para escapar antes de que venga la policía local. En esos casos los agentes tienen que hacer indagaciones para encontrar a animal y dueño. Si el perro ha mordido a alguien, el propietario está obligado a, en el plazo de quince días, llevarlo a un veterinario y aportar un certificado en el que figure que la bestia no tiene ninguna enfermedad que contagie y está al día con las vacunas.

E Incautaciones y maltrato. Además de las mordeduras, los agentes controlan que se cumpla la normativa relativa a perros, que sus dueños lleven a los potencialmente peligrosos con bozal (algo que motivó cuatro intervenciones en 2020) y que no los dejen sueltos, tengan seguros, licencias y microchips. También que recojan las deyecciones, si bien no hubo ninguna intervención por eso en 2020.

La estadística canina deja también un rosario de otras actuaciones: 121 controles, un caso de abandono, cinco de maltrato, quince por ladridos, o seis actuaciones del lacero. Superan ampliamente al conjunto de intervenciones causadas por el resto de animales.

E Los caballos, “tema residual”. En cuanto a los caballos, en 2020 solo hubo un informe relacionado con ellos, y una incautación. Pero no siempre fue así. “En el pasado teníamos problemas con los equinos, el más destacado en Bens, con un propietario que entendía que podía tenerlos sueltos”. Los animales cruzaban la calzada, ponían la circulación en peligro, causaban daños en cultivos, y, resume Merelas, “estábamos continuamente con problemas” por culpa de los nobles brutos. Al propietario se le llegaron a incautar varios caballos, fue denunciando judicialmente y “hemos conseguido que la cosa esté controlada”. Rocines y alazanas “han bajado a un tema residual”. Tampoco dan excesivo trabajo las ovejas, con solo un caso de intervención ovina a lo largo del año.

E Gatos y palomas. En 2020 hubo 47 intervenciones que tuvieron que ver con los felinos, mientras que los pájaros ocasionaron otras 23. Pero, una vez más, la culpa reside, más que en los animales, en los humanos que los alimentan sin control.

“El Ayuntamiento tiene una serie de colonias felinas establecidas en Adormideras, en el Barrio de las Flores...” Allí reciben alimentos y cuidados veterinarios y se controla la población, que, como antes, “proliferaran de manera descontrolada”. Pero en otras zonas de la ciudad se encuentran personas que les dejan comida sin seguir ninguna pauta, y con ello fomentan el crecimiento de colonias que generan “problemas e infecciones”.

“En este tipo de actuaciones, cuando no emplean los comederos, denunciamos para que el Ayuntamiento sancione” explica el inspector, que señala que, por muy inocente que pueda parecer la actividad de dejar comida de gato, está perseguida y “conlleva multa”. Además, no cabe excusarse en el amor a la naturaleza, pues el crecimiento de la población de gatos es nociva para otras especies como las aves, según han señalado reiteradamente los biólogos.

Algo muy parecido ocurre con los colombófilos que reparten alimentos para la población avícola de la ciudad. “El llamamiento a las palomas de manera descontrolada lleva a que sus excrementos causen problemas en zonas concretas” explica Merelas, por lo que “se pone un poco de ojo” para intentar corregirlo. “Parece inocuo tirar una bolsa de migas de pan reiteradamente en el mismo sitio, pero es insalubre y causa muchísimas molestias” añade.